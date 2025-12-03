Thông tấn xã Việt Nam dự Hội nghị Ban chấp hành OANA

Chiều 3/12, Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) do Hãng Tân Hoa xã đăng cai tổ chức đã khai mạc tại tỉnh Hải Nam (Trung Quốc).

Hội nghị với chủ đề “Truyền thông trong thế giới hiện đại: Công nghệ và sự an toàn của nhà báo” quy tụ 34 đại biểu đến từ 12 hãng thông tấn thành viên Ban chấp hành.

Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Xã trưởng Tân Hoa xã - Phó Hoa, khẳng định về tầm quan trọng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương - trung tâm tăng trưởng của thế giới. Để khu vực có thể phát triển vượt bậc trong thời gian tới, các hãng thông tấn cần đẩy mạnh hợp tác, thúc đẩy tin cậy lẫn nhau.

Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Xã trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa nhấn mạnh những cơ hội và thách thức mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang mang tới cho báo chí, trong đó có các hãng thông tấn; bày tỏ tin tưởng Hội nghị lần này là cơ hội hữu ích để các hãng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển công nghệ phục vụ báo chí trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch đương nhiệm OANA, Tổng giám đốc hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga) Andrey Kondrashov nhấn mạnh vai trò quan trọng của tổ chức báo chí đa phương lớn nhất khu vực trong phối hợp giải quyết những vấn đề mà các nhà báo cũng như các hãng thông tấn đang đối mặt, đó là thách thức đến từ tin giả được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI) và mối đe dọa đến tính mạng cũng như sức khỏe của phóng viên tác nghiệp tại các điểm nóng trên toàn cầu - những người đang đối mặt với sự hiểm nguy để đưa những thông tin gốc và chuẩn xác đến công chúng; đồng thời nhấn mạnh việc cần có những bộ quy tắc đạo đức khi sử dụng AI và Gen AI trong các cơ quan báo chí để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin gốc do những người làm báo chuyên nghiệp tạo ra.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra hai phiên thảo luận chuyên đề. Phát biểu tại Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “AI và Chuyển đổi Truyền thông: Đổi mới và Đạo đức," đại diện Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo Võ Hoàng Long, Phó Trưởng phòng Biên tập của Báo điện tử VietnamPlus đã trình bày tham luận “AI và báo chí: Khi máy móc giúp con người gia tăng sức mạnh kể chuyện."

Đại diện VietnamPlus trình bày tham luận "AI và báo chí: Khi máy móc giúp con người gia tăng sức mạnh kể chuyện". (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Tham luận nhấn mạnh tới tinh thần đổi mới và sáng tạo đã giúp VietnamPlus tiếp thu và ứng dụng nhanh chóng các công cụ AI hữu ích cho hoạt động của tòa soạn, sử dụng công nghệ để khai thác những thế mạnh của Thông tấn xã Việt Nam, tạo ra nhiều sản phẩm báo chí ấn tượng, tác động tích cực tới xã hội.

Hội nghị đã thông qua việc mở rộng thành viên Ban chấp hành với việc bổ sung Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) là thành viên thứ 13; thông qua Tuyên bố chung về sự an toàn của các nhà báo tác nghiệp tại những điểm nóng xung đột và thiên tai; nhất trí việc Hãng thông tấn QNA (Qatar) sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 58 trong năm 2026. Hội nghị đã tiến hành ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa OANA và Diễn đàn Doanh nghiệp Bác Ngao nhằm chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

