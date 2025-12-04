Chính trị

Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt ở Gampaha, Sri Lanka. (Ảnh: THX/TTXVN)

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Vijitha Herath./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lũ lụt ở Sri Lanka #Sri Lanka #Mưa lũ Sri Lanka
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Xinhua)

Thông tấn xã Việt Nam dự Hội nghị Ban chấp hành OANA

Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị. Nhà báo Võ Hoàng Long, Phó Trưởng phòng Biên tập của Báo điện tử VietnamPlus trình bày tham luận “AI và báo chí: Khi máy móc giúp con người gia tăng sức mạnh kể chuyện."