Điện thăm hỏi về mưa lớn và lũ lụt tại Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Vijitha Herath./.

Mưa bão tàn phá Đông Nam Á và Nam Á, hơn 1.140 người thiệt mạng Mưa lớn và bão trên khắp Đông Nam Á và Nam Á đã gây ra lũ lụt và lở đất tàn khốc ở Indonesia, Sri Lanka, miền Nam Thái Lan. Số người thiệt mạng hiện là hơn 1.140 người, nhiều người vẫn mất tích.