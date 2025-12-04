WMO cảnh báo khả năng xuất hiện La Nina yếu trong 3 tháng tới

Ngày 4/12, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa ra dự báo rằng có thể xảy ra hiện tượng La Nina yếu trong 3 tháng tới và ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu.

Theo tổ chức trên, có 55% khả năng hiện tượng La Nina yếu sẽ diễn ra từ tháng 12/2025-2/2026.

Hiện tượng này sẽ tạm thời làm giảm nhiệt độ ở trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương nhưng nhiệt độ tại nhiều khu vực khác sẽ cao hơn bình thường, làm tăng nguy cơ lũ lụt và hạn hán, có thể ảnh hưởng đến mùa màng.

WMO cho biết có 65% khả năng điều kiện thời tiết sẽ trở lại trạng thái bình thường trong quãng thời gian từ tháng Một đến tháng Ba năm sau; và tăng lên 75% trong thời gian từ tháng Hai đến tháng Tư.

Cũng theo WMO, không có khả năng xảy ra El Nino, một hiện tượng khí hậu tự nhiên gây ra các cơn bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương và làm tăng lượng mưa cũng như nguy cơ lũ lụt ở một số khu vực của châu Mỹ và các nơi khác.

WMO nhấn mạnh, việc có thể đưa ra dự báo sớm về các hiện tượng thời tiết sẽ giúp các nước tiết kiệm hàng triệu USD cho ngành nông nghiệp, năng lượng, y tế và giao thông, đồng thời cứu sống hàng nghìn người bằng cách chủ động chuẩn bị các biện pháp ứng phó./.

Lý giải nguyên nhân Đông Nam Á hứng chịu mưa lũ kỷ lục Hiện tượng mưa lũ khắc nghiệt nhất trong nhiều năm đang diễn ra ở nhiều quốc gia Đông Nam Á là hệ quả của sự trùng hợp hiếm thấy giữa 2 hiện tượng khí hậu lớn là La Nina và IOD.