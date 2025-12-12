Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp Sri Lanka khắc phục hậu quả bão lũ

Liên hợp quốc ngày 11/12 đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp viện trợ thiết yếu cho Sri Lanka trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải gồng mình khắc phục hậu quả của cơn bão Ditwah.

Theo số liệu chính thức, bão Ditwah tấn công Sri Lanka hồi cuối tháng trước đã khiến ít nhất 639 người thiệt mạng và ảnh hưởng hơn 2 triệu người (khoảng 10% dân số). Khoảng 200 người vẫn mất tích.

Đại diện Liên hợp quốc tại Sri Lanka, ông Marc-Andre Franche, cho biết sẽ triển khai quỹ cứu trợ khẩn cấp 35,3 triệu USD để đáp ứng nhu cầu lương thực và sinh hoạt cơ bản cho 658.000 người bị ảnh hưởng nặng nhất.

Quỹ này tập trung vào nhu cầu cấp thiết, không bao gồm việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng hay tài sản cá nhân.

Theo ông Franche, hiện quỹ đã huy động được 9,5 triệu USD, trong đó có cam kết từ Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Anh và Mỹ.

Liên hợp quốc kêu gọi các nước thành viên và các nhà tài trợ đóng góp phần còn lại (25,8 triệu USD) để hỗ trợ Sri Lanka trong nỗ lực phục hồi và tái thiết đầy khó khăn.

Tổng thống Sri Lanka, ông Anura Kumara Dissanayake đã mô tả thảm họa do bão Ditwah gây ra là thách thức lớn nhất đối với đất nước. Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo mưa mùa kéo dài vẫn gây nguy hiểm và có thể gây ra sạt lở đất.

Tại Indonesia, trận lũ nghiêm trọng ở đảo Sumatra đã khiến gần 1.000 người thiệt mạng tính đến ngày 11/12. Hơn 220 người vẫn mất tích. Hiện vẫn còn hàng trăm nghìn người đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước uống và dịch vụ y tế.

Tỉnh trưởng Aceh cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài thêm 2 tuần để thực hiện công tác phục hồi và sửa chữa cơ sở hạ tầng cấp bách. Chi phí tái thiết ước tính lên đến hơn 3 tỷ USD.

Nhiều nước ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á đã và đang trải qua một trong những mùa mưa khắc nghiệt nhất trong nhiều năm, với lũ lụt diện rộng, bão liên tiếp.

Từ Thái Lan đến Philippines và Malaysia, mưa lớn kéo dài đã khiến hàng triệu người phải di dời, hàng trăm người thiệt mạng và nhiều khu vực bị chia cắt.

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu là một trong những nhân tố chính làm trầm trọng thêm tình hình.

Các nhà khoa học cảnh báo, những sự kiện thời tiết từng được coi là “hiếm gặp” nay đang trở thành hiện tượng thường xuyên. Tần suất bão có thể không tăng nhưng cường độ sẽ mạnh hơn, mưa thất thường hơn và chu kỳ lặp lại của các hiện tượng cực đoan được rút ngắn./.

Lũ lụt cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người tại châu Á Lũ lụt và lở đất tại Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và một số nước châu Á đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng, buộc quân đội các nước triển khai cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp các khu vực bị cô lập.