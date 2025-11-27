Toàn cảnh vụ cháy chung cư ở Hong Kong khiến nhiều người thương vong

44 người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương và gần 300 người vẫn đang mất tích trong vụ cháy chung cư ở quận Tai Po thuộc khu vực Tân Giới ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tính đến sáng 27/11, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po thuộc khu vực Tân Giới ở Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến 44 người thiệt mạng. Hàng chục người bị thương và gần 300 người vẫn đang mất tích.

Hầu hết những người bị thương đều bị tổn thương đường hô hấp, một số người còn bị bỏng hoặc ngộ độc khí. Cơ quan quản lý bệnh viện đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp tại 9 bệnh viện để nỗ lực hết sức cứu chữa và chăm sóc những người này.

Khu chung cư đang trong quá trình sửa chữa khi bắt lửa. Trong quá trình chữa cháy, lính cứu hỏa phát hiện trên bức tường các tòa nhà, lưới bảo vệ và bạt chống thấm sau khi cháy, ngọn lửa lan nhanh hơn so với vật liệu đạt chuẩn. Hiện cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc và một tư vấn viên của một công ty xây dựng liên quan./.

