Hong Kong nâng cảnh báo vụ cháy chung cư khiến 13 người thiệt mạng

Vào lúc 18h22 ngày 26/11 theo giờ địa phương, giới chức đã nâng mức báo động vụ hỏa hoạn tại quận Tai Po lên mức 5 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy của Khu hành chính đặc biệt, trong bối cảnh ngọn lửa vẫn bùng mạnh.

Nhằm hỗ trợ người dân trong ứng phó với vụ hỏa hoạn, Văn phòng quận Tai Po đã mở cửa một số hội trường cộng đồng và một trường trung học cũng được mở làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân.

Hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương đã xếp hàng dọc con đường thuộc khu tổ hợp Wang Fuk Court ở quận Tai Po, nơi xảy ra hỏa hoạn. Do ảnh hưởng của đám cháy, Sở Giao thông Vận tải Hong Kong đã điều chỉnh phân luồng giao thông của nhiều tuyến xe buýt trong khu vực.

Đám cháy trước đó được ghi nhận vào lúc 14h51 theo giờ địa phương. Ngọn lửa đã lan rộng ra ít nhất 4 tòa nhà chung cư thuộc khu tổ hợp này, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người bị thương phải nhập viện. Hiện chưa thống kê được số người bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà.

Do tường ngoài của tòa nhà đang được sửa chữa và bao quanh bởi giàn giáo bằng tre nên đám cháy có thể dễ dàng lan sang các tòa nhà khác.

Tại Hong Kong, giàn giáo tre được sử dụng phổ biến trong xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình. Công nhân lắp hệ thống giàn giáo cao, bao bọc bằng lưới nhằm hạn chế bụi và vật liệu rơi xuống đất.

Khu Wang Fuk Court đã đi vào sử dụng từ năm 1983, gồm 8 tòa nhà, với gần 2.000 căn hộ. Khu vực này thuộc quận Tai Po ở phía Bắc Hong Kong, thuộc khu Tân Giới và gần với thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục./.

