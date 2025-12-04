Ấn Độ khẳng định Nga là đối tác chiến lược chủ chốt

Thế giới

Bộ trưởng Singh khẳng định Nga là đối tác chiến lược, đặc biệt, đặc quyền và lâu dài của Ấn Độ và hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục ổn định bất chấp bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Ngọc Thúy
(Nguồn: ANI)
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều tối 4/12, theo giờ địa phương, tại Trung tâm Manekshaw ở thủ đô New Delhi đã diễn ra cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 22 của Ủy ban Liên Chính phủ Ấn Độ-Nga về hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự (IRIGC-M&MTC).

Tham gia cuộc họp có Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Nga Andrei Belousov.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Singh khẳng định Nga là đối tác chiến lược, đặc biệt, đặc quyền và lâu dài của Ấn Độ.

Hợp tác quốc phòng song phương đã tăng trưởng đáng kể từ khi hai nước ký kết Tuyên bố Đối tác Chiến lược Ấn Độ-Nga năm 2000.

Bộ trưởng Singh đánh giá bất chấp sự bất ổn về địa chính trị, hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Nga vẫn tiếp tục diễn ra một cách lành mạnh và các cuộc trao đổi hướng tới kết quả cấp nhân viên và chuyên gia của Lực lượng vũ trang hai nước đã duy trì đà phát triển của quan hệ đối tác quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Singh cũng nhấn mạnh các cuộc gặp thường xuyên giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã củng cố mối quan hệ đối tác đặc biệt và đặc quyền giữa hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov khẳng định quan hệ Ấn-Nga được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác sâu rộng.

Bộ trưởng Belousov đến New Delhi chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Putin đáp máy bay tới Ấn Độ, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 2 ngày. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Putin kể từ năm 2021.

Hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp gần nhất là vào tháng Chín vừa qua tại Thiên Tân (Trung Quốc) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Theo Tiến sỹ Lydia Kulik, Trưởng khoa Nghiên cứu Ấn Độ tại Trường Quản lý Moskva SKOLOVO và Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Phương Đông RAS, "mối quan hệ Ấn Độ-Nga có thể được mô tả là mẫu mực, có thể dự đoán được và ổn định, vượt qua được những bất ổn do các sự kiện toàn cầu gây ra trong vài năm qua"./.

