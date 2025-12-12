Hàn Quốc-Mỹ thảo luận về bảo vệ căn cứ quân sự và liên minh chung

Yonhap đưa tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, nước này và Mỹ ngày 12/12 đã tổ chức cuộc họp định kỳ của ủy ban chung về thỏa thuận Quy chế lực lượng (SOFA) và thảo luận về việc bảo vệ các cơ sở quân sự của Mỹ cùng một loạt vấn đề song phương khác.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tại cuộc họp SOFA chung lần thứ 205 Hàn Quốc-Mỹ diễn ra tại căn cứ Camp Humphreys ở Pyeongtaek, phía Nam Seoul, hai bên đã trao đổi về việc bảo vệ các cơ sở quân sự của Mỹ, công tác quản lý môi trường, thủ tục nhập cư và các vấn đề tồn đọng quan trọng khác.

Hai bên cũng rà soát tiến triển đạt được trong hai năm qua kể từ cuộc họp trước đó vào tháng 11/2023, đồng thời nhất trí thúc đẩy nhanh các tham vấn liên quan SOFA về việc di dời và hoàn trả các căn cứ quân sự của Mỹ.

Hai bên nhấn mạnh SOFA tiếp tục là trụ cột cốt lõi của liên minh Hàn-Mỹ và cam kết duy trì phối hợp chặt chẽ về các vấn đề liên quan./.

Hàn-Mỹ có thể điều chỉnh tập trận để nối lại đối thoại với Triều Tiên Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young tuyên bố “các cuộc tập trận phối hợp Hàn-Mỹ chỉ là phương tiện để tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.”