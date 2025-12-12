Thế giới

Hàn Quốc-Mỹ thảo luận về bảo vệ căn cứ quân sự và liên minh chung

Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc họp SOFA thường kỳ tại căn cứ Camp Humphreys, thảo luận biện pháp bảo vệ cơ sở quân sự của Mỹ, quản lý môi trường và thúc đẩy xử lý các vấn đề tồn đọng song phương.

Xe quân sự được triển khai tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, phía Nam Thủ đô Seoul, khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi ngày 18/8/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Yonhap đưa tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, nước này và Mỹ ngày 12/12 đã tổ chức cuộc họp định kỳ của ủy ban chung về thỏa thuận Quy chế lực lượng (SOFA) và thảo luận về việc bảo vệ các cơ sở quân sự của Mỹ cùng một loạt vấn đề song phương khác.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tại cuộc họp SOFA chung lần thứ 205 Hàn Quốc-Mỹ diễn ra tại căn cứ Camp Humphreys ở Pyeongtaek, phía Nam Seoul, hai bên đã trao đổi về việc bảo vệ các cơ sở quân sự của Mỹ, công tác quản lý môi trường, thủ tục nhập cư và các vấn đề tồn đọng quan trọng khác.

Hai bên cũng rà soát tiến triển đạt được trong hai năm qua kể từ cuộc họp trước đó vào tháng 11/2023, đồng thời nhất trí thúc đẩy nhanh các tham vấn liên quan SOFA về việc di dời và hoàn trả các căn cứ quân sự của Mỹ.

Hai bên nhấn mạnh SOFA tiếp tục là trụ cột cốt lõi của liên minh Hàn-Mỹ và cam kết duy trì phối hợp chặt chẽ về các vấn đề liên quan./.

