IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Ngày 10/12, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.



Theo Tổng Giám đốc IMF Georgieva, IMF dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2025 sẽ đạt 5%, trong đó xuất khẩu ròng đóng góp tới 1,1% trong tổng mức tăng trưởng này.

IMF cũng cho biết thêm rằng nền kinh tế 19.000 tỷ USD này đang trên đà đóng góp tới 30% vào tăng trưởng toàn cầu trong năm này. IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc năm 2026 lên 4,5%, cao hơn 0,3% so với dự báo trước đây.



Trong cuộc họp tổng kết, bà Georgieva kêu gọi Trung Quốc đưa ra "lựa chọn táo bạo" là đẩy nhanh cải cách cơ cấu nhằm chuyển sang mô hình dựa vào tiêu dùng và hạn chế sự phụ thuộc vào xuất khẩu.

Bà Georgieva thúc giục các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc áp dụng một gói chính sách kinh tế vĩ mô toàn diện bao gồm kích thích tài chính bổ sung và nới lỏng tiền tệ hơn nữa, cùng với các bước đi cụ thể để kiềm chế nợ chính quyền địa phương, giải quyết cuộc khủng hoảng bất động sản và cải thiện phúc lợi xã hội.



Đánh giá cao sự chuẩn bị của Trung Quốc đối với trí tuệ nhân tạo và các công nghệ chuyển đổi khác, bà Georgieva kêu gọi Bắc Kinh trao cho các công ty tư nhân tiếng nói lớn hơn trong việc định hình sự phát triển của các công nghệ mới này./.

