Nhật Bản: Cháy pin sạc dự phòng ở khách sạn, 120 khách phải sơ tán

Khoảng 120 khách lưu trú tại một khách sạn ở Kyoto (Nhật Bản) đã phải sơ tán sau khi một cục pin sạc dự phòng bốc cháy.

Một nhân viên khách sạn đã phải nhập viện do hít phải khói, song không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 tháng sau một sự cố tương tự trong khu vực.

Trung tâm dịch vụ khẩn cấp đã nhận được một cuộc gọi vào tối 9/12, thông báo một cục pin sạc dự phòng đã bốc cháy trong một căn phòng trên tầng 4 của một khách sạn 10 tầng nằm ở phía Tây Tòa thị chính Kyoto.

Một vị khách nước ngoài, khoảng 30 tuổi, đang sạc máy ảnh kỹ thuật số của mình thì máy bốc cháy.

Sự việc xảy ra sau vụ hỏa hoạn do bộ sạc pin dự phòng gây ra ngày 6/10 khiến một khách sạn gần Ga JR Kyoto cũng phải tiến hành sơ tán phải sơ tán người, cũng do bộ sạc pin dự phòng gây ra.

Theo số liệu chính thức, Nhật Bản đã ghi nhận 2.350 vụ tai nạn, bao gồm cả hỏa hoạn, liên quan đến pin lithium-ion trong 5 năm tính đến tài khóa 2024. Pin di động có liên quan đến khoảng 300 trường hợp./.

