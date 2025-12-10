Lộ diện công trình sưu tầm dấu chân khủng long lớn nhất thế giới

Mới đây, một nhóm nhà cổ sinh vật học với phần lớn thành viên đến từ Đại học Loma Linda (California, Mỹ) đã công bố công trình sưu tầm dấu chân của các loài khủng long chân thú (theropod) với quy mô lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Theo đó, 16.600 dấu chân khủng long chân thú đã được phát hiện và ghi chép tỉ mỉ.

Công trình khoa học này được tiến hành trong suốt 6 năm tại vùng cao nguyên trung tâm Bolivia trước đây và nay là khu vực công viên quốc gia Toro Toro nằm tại thị trấn cùng tên.

Nhóm nghiên cứu cho biết không nơi nào trên thế giới lưu trữ số lượng dấu chân khủng long chân thú dày đặc như ở Toro Toro. Những loài khủng long từng thống trị Trái Đất và rong ruổi qua khu vực này đã để lại khoảng 1.378 vết chân móng trong lớp bùn dưới đáy ao hồ.

Các dấu chân được in vào lớp bùn ngay trước khi mực nước dâng lên, giúp niêm phong các dấu tích này và bảo vệ chúng không bị tác động bởi quá trình xói mòn qua hàng triệu năm.

Nhóm nghiên cứu cho biết quá trình phân tích số lượng và quy luật phân bố dấu chân cho thấy khủng long không sinh sống cố định ở Bolivia, mà di chuyển dọc theo một tuyến ven biển cổ đại, kéo dài từ miền Nam Peru đến Tây Bắc Argentina.

Kích thước đa dạng của các dấu chân cho thấy những sinh vật khổng lồ cao khoảng 10m này từng di chuyển cùng đàn với các loài khủng long chân thú với chiều cao chỉ khoảng 32cm.

Việc nghiên cứu dấu chân sẽ giúp các nhà khoa học xác định khi nào khủng long đi chậm, tăng tốc, dừng lại hay đổi hướng.

Bộ sưu tập khổng lồ các dấu chân khủng long chân thú giúp mở ra cánh cửa quý giá hướng tới việc giải mã đời sống và hành vi của loài khủng long vào cuối kỷ Phấn Trắng - thời điểm một tiểu hành tinh đâm xuống Trái Đất cách đây khoảng 66 triệu năm, gây ra xung nhiệt toàn cầu và nhiều năm chìm trong mùa Đông, xóa sổ khoảng 75% các loài sinh vật, trong đó có khủng long.

Hiện, lý do đàn khủng long thường xuyên kéo về khu vực cao nguyên Bolivia vẫn là một ẩn số. Công trình nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One./.

Phát hiện dấu chân khủng long có niên đại hơn 200 triệu năm tại Trung Quốc Những dấu vết này bao gồm dấu chân với nhiều kích cỡ khác nhau của loài khủng long 2 chân ăn thịt, cũng như dấu chân giống bàn tay người và được cho là thuộc về các loài bò sát cổ sơ khai.