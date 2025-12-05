Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2028 sẽ hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo ngành chiến lược.

Đây là một trong những nhiệm vụ mà Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt ra trong nhiệm kỳ thứ 2 (2025-2030), được đưa ra tại Đại hội toàn quốc của hiệp hội này diễn ra ngày 5/12.

Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn tới của hiệp hội là tiếp tục phát triển mạng lưới hội viên, nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tham gia; 80% lãnh đạo doanh nghiệp có tư duy chủ động về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 60% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo thường xuyên; ít nhất 10 doanh nghiệp trở thành điển hình khoa học công nghệ cấp quốc gia.

“Đến năm 2030 hỗ trợ ít nhất 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo công nghệ. Hiệp hội trở thành tổ chức tư vấn-phản biện chính sách uy tín trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,” đại diện hiệp hội nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước đang tiến bước vào kỷ nguyên mới, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành lực lượng tiên phong triển khai Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hoàng Đức Thảo. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Giáo sư, Tiến sỹ, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong nhiệm kỳ đầu tiên, hiệp hội đã tập hợp đông đảo đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ uy tín; tổ chức nhiều sự kiện, diễn đàn, hội thảo trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá năng lực doanh nghiệp Việt; thu hút hội viên mới và mở rộng mạng lưới hợp tác.

Hiệp hội ngày càng tạo được uy tín với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức đối tác; được giao triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, số lượng hội viên tăng trưởng tích cực, mạng lưới hoạt động mở rộng cả về quy mô lẫn lĩnh vực. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng phong phú như tư vấn chính sách, xúc tiến thương mại, đào tạo nhân lực, chia sẻ công nghệ, kết nối quốc tế./.

