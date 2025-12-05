Hà Nội được công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Danh hiệu của UNESCO là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của Thành phố Hà Nội trong việc xây dựng một xã hội học tập toàn diện.

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12/2025, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của Thành phố Hà Nội trong việc xây dựng một xã hội học tập toàn diện, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sáng tạo và bao trùm./.