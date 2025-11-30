Màn đồng diễn võ nhạc Vovinam của 60.000 học sinh xác lập kỷ lục thế giới

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của ngành Giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 30/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố phối hợp cùng Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam.

Chương trình có sự tham gia của 60.000 học sinh, gồm 5.000 học sinh tham gia trực tiếp tại Công viên bờ sông Sài Gòn-phường An Khánh và 55.000 học sinh tại hơn 150 trường tham gia trực tuyến.

Sự kiện đã được Liên minh Kỷ lục Thế Giới - WorldKings trao chứng nhận kỷ lục chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất thế giới. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings, trao chứng nhận kỷ lục chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh đây không chỉ là màn biểu diễn ấn tượng về quy mô mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự phối hợp tốt, kỷ luật cao, sáng tạo và khát vọng vươn lên của học sinh thành phố mang tên Bác.

Kỷ lục kép thế giới và Việt Nam vừa được xác lập tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, năng động, sáng tạo, đầu tàu về đổi mới của ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng truyền cảm hứng và thông điệp mạnh mẽ về việc giữ gìn, phát huy những giá trị đặc sắc của võ Việt Nam, đưa môn võ cổ truyền của dân tộc mang tầm vóc quốc tế từ thế hệ trẻ.

Thời gian qua, chủ trương đưa môn võ Vovinam vào nhà trường đã được ngành giáo dục trên cả nước triển khai nghiêm túc, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đạt hiệu quả rất cao, đi đầu trong cả nước và mang tính lan tỏa.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo Thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới căn bản, giáo dục đào tạo toàn diện; trong đó, chú trọng việc tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng các câu lạc bộ thể thao học đường, tăng cường gắn hoạt động giáo dục thể chất với giáo dục lối sống, kỹ năng. Để qua đó, học sinh không chỉ khỏe mạnh về thể chất mà còn giàu lòng tự hào dân tộc, có ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng.

Các em học sinh hãy tiếp tục rèn luyện thân thể mỗi ngày để không ngừng học tập, trau dồi tri thức, kỹ năng, để thể chất khỏe mạnh, tâm hồn trong sáng, trí óc minh mẫn, sớm trở thành những công dân năng động, sáng tạo, tiêu biểu, tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới./.

