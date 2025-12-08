Học sinh khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ ở Lâm Đồng đi học trở lại

Sau đợt mưa lũ lớn kéo dài, sáng 8/12, các trường học tại những địa phương phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Trường lớp được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, không gian học tập an toàn.

Các trường đang tiếp tục thống kê số lượng học sinh bị ảnh hưởng nặng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp.

Trường Tiểu học Lâm Hưng (điểm Trường thôn Tầm Hưng), xã Hàm Thuận là một trường học bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn sân trường bị ngập, 4 phòng học bị nước lũ tràn vào gây ngập khoảng 0,5m. Nhà trường phải cho học sinh nghỉ học trong ngày 4-5/12 để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi nước rút, hơn 40 giáo viên cùng các lực lượng tại chỗ khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khơi thông bùn đất và làm sạch khuôn viên, trường lớp.

Trước ngày học sinh đến trường, ngành Y tế địa phương đã phun khử khuẩn, đảm bảo môi trường học tập an toàn. Sau nhiều nỗ lực, sáng 8/12, toàn bộ 294 học sinh của trường đã đi học trở lại, đảm bảo sĩ số.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường thông tin cho toàn bộ giáo viên, học sinh tình hình mưa lũ diễn ra trên địa bàn xã Hàm Thuận và các địa phương lân cận.

Nhà trường hướng dẫn các em kỹ năng phòng tránh tai nạn khi lũ lụt, khuyến cáo không đến gần nơi có ao hồ, vùng nước đọng, khu sạt lở để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Ở một số lớp, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình hình học sinh bị ảnh hưởng, mất dụng cụ học tập và triển khai hỗ trợ ban đầu để các em tiếp tục học tập.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Hưng Đinh Minh Trí cho biết, đa phần học sinh trong trường đều ở khu vực thôn Tầm Hưng - nơi ngập sâu và chịu thiệt hại nặng của xã Hàm Thuận.

Qua rà soát, có 17 học sinh bị ảnh hưởng, có nhu cầu hỗ trợ sách, dụng cụ học tập, đồng phục. Nhà trường đang kêu gọi nhà hảo tâm, nhà tài trợ hỗ trợ các em sách giáo khoa, dụng cụ học tập và đồng phục, đảm bảo điều kiện đến trường.

Nhà trường có kế hoạch dạy bù thời gian các em nghỉ học tránh lũ đảm bảo khung chương trình kết thúc học kỳ 1 vào 18/1.

Còn tại Trường Tiểu học Xuân Mỹ, phường Hàm Thắng, sáng 8/12, đã có 422 học sinh ở 5 khối lớp đi học trở lại sau những ngày nghỉ học tránh lũ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh.

Trong những ngày mưa lũ, Trường được trưng dụng làm nơi lưu trú cho khoảng 700 người dân ở khu phố Phú Xuân, Phú Mỹ, phường Hàm Thắng di dời.

Khi nước rút và người dân trở về nhà, với sự hỗ trợ của lực lượng tại chỗ, chính quyền địa phương, thầy trò Trường Tiểu học Xuân Mỹ nhanh chóng tổng vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế, lau dọn trường lớp.

Nhà trường phối hợp với ngành y tế địa phương phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay lại học tập.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Mỹ chia sẻ, do thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và tình hình thực tế sau đợt ngập lụt trước đó (vào tháng 10/2025) nên nhà trường chủ động di dời đồ đạc, dụng cụ dạy học lên khu vực cao hơn; bố trí giáo viên phối hợp lực lượng chức năng có mặt túc trực theo diễn biến thực tế nên không ghi nhận thiệt hại.

Dù việc khắc phục mưa lũ cơ bản hoàn thành nhưng Trường Tiểu học Xuân Mỹ xác định những ngày đầu sẽ còn nhiều học sinh gặp khó khăn do giáo viên và học sinh trong trường bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ lần này rất nhiều.

Thống kê sơ bộ, toàn trường có 90 học sinh bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua. Đa số quần áo, sách vở và dụng cụ học tập bị nước cuốn trôi. Cùng với đó, 10 giáo viên có nhà bị ngập nặng, sạt lở, hư hỏng.

Trong khi chờ hỗ trợ từ địa phương, trước mắt, nhà trường chủ động kêu gọi giáo viên trong trường nỗ lực khắc phục khó khăn đảm bảo việc tổ chức dạy học.

Các thầy cô giáo chủ nhiệm huy động nguồn lực đảm bảo học sinh bị ảnh hưởng có ít nhất một quyển vở và một bộ đồng phục đến trường. Nhà trường nghiên cứu và tính toán sẽ photocopy sách giáo khoa kịp thời hỗ trợ các em ổn định học tập, lên kế hoạch dạy bù để bổ sung kiến thức cho học sinh.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lũ, từ ngày 3-5/12, hàng nghìn hộ dân vùng ven sông, trũng thấp, phải đi di dời.

Toàn tỉnh có 4.128 ha sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, 24 tàu cá bị đứt neo, chìm, 10 ao, hồ nuôi cá bị thiệt hại. Ước thiệt hại ban đầu hơn 113 tỷ đồng./.

