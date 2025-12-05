Gần 90.000 tác phẩm tham dự cuộc thi viết những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô

Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025 đã nhận được gần 90.000 tác phẩm dự thi, trong đó có 70.000 tác phẩm gửi theo hình thức trực tuyến và gần 20.000 tác phẩm gửi qua đường bưu điện.

Đây là thông tin được Báo Giáo dục và Thời đại - đơn vị tổ chức cuộc thi - cho biết hôm nay, 5/12, trong Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra tại Hà Nội.

Ban giám khảo đã lựa chọn được 48 tác phẩm vào vòng chung khảo và trao giải cho 27 tác phẩm, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến Khích, 7 giải thưởng phụ. Ban tổ chức cũng trao giải cho 2 nhân vật tiêu biểu và 2 tập thể có nhiều tác phẩm dự thi.

Giải Nhất được trao cho các tác giả Nguyễn Thị Hằng (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) với tác phẩm “Ngôi trường nhỏ giữa biển khơi, tấm lòng lớn của người dạy học”; tác giả Lưu Thị Mai (giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) với tác phẩm "Người gieo hạt nắng."

3 giải Nhì được trao cho các tác giả: Hoàng Thị Kim Dung (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Nhân, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) với tác phẩm “Dấu chân kỷ niệm”; tác giả Quách Thị Phương Thanh (giáo viên Trường Tiểu học Đại Yên, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) với tác phẩm “Bát mỳ tôm và trái tim ấm áp”; tác giả Hồ Thị Lý (giáo viên Trường Trung học phổ thông An Lương Đông, xã Lộc An, thành phố Huế) với tác phẩm “Dưới mái trường xưa."

Các tác giả nhận giải Nhì. (Ảnh: BTC)

Ban Tổ chức đã trao 2 giải tập thể có số lượng bài dự thi đông và đạt chất lượng tốt cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, năm nay, Hội đồng Giám khảo ghi nhận nhiều tác phẩm có chiều sâu trong cách cảm, cách nghĩ, đặc biệt là sự dày công tìm tòi để tái hiện những chi tiết rất đời, rất thật.

Đó là câu chuyện về cô Nhung là giáo viên của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Sa Lớn, Quần đảo Trường Sa. Cô Nhung mang trong tim một trái tim rộng lớn, đầy nhiệt huyết và tình yêu dành cho nghề, cho học trò, và cho biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa mênh mông sóng gió, nơi đất trời như kết nối bởi biển khơi vô tận, ngôi trường nhỏ ấy vẫn tồn tại như một nhịp tim bền bỉ, như lời nhắc nhở rằng, dù ở đâu, dù gian khó đến đâu, tinh thần, tình yêu và trách nhiệm sẽ luôn được gieo trồng, được nuôi dưỡng.

Cô Nhung - người đã gắn bó với Trường Sa tròn 10 năm - một thập kỷ không chỉ gieo mầm tri thức mà còn vun đắp tình yêu quê hương cho biết bao thế hệ học trò nơi đầu sóng ngọn gió.

Tác phẩm để lại ấn tượng xúc động mang tên “Người thầy thắp sáng trái tim tôi” của tác giả Nguyễn Hải Nam trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Hải Phòng. Tác phẩm trở thành một trong những bài viết giàu cảm xúc nhất, không chỉ bởi hoàn cảnh đặc biệt của tác giả, một học sinh khiếm thị mà còn bởi cách em kể về người giáo viên đã dìu dắt em trưởng thành.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cho hay nhiều tác phẩm dự thi có chiều sâu và đầy xúc động. (Ảnh: BTC)

Tác giả đã kể lại câu chuyện của cô giáo đã âm thầm nuôi dưỡng nghị lực cho học trò trong hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện không có những chi tiết kịch tính, không có những hình ảnh cường điệu, nhưng lại mang sức mạnh của sự chân thành tuyệt đối. Tác phẩm khiến người đọc hiểu rằng thầy cô không chỉ dạy chữ, mà còn lặng lẽ nâng đỡ những giấc mơ non trẻ, gieo vào lòng học trò niềm tin để đi tiếp.

Bên cạnh đó nhiều tác phẩm khác cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ. Mỗi bài viết là một lát cắt khác nhau của đời sống học đường. Có bài là ký ức của một học trò vùng cao, có bài là câu chuyện của một thầy giáo trẻ mới ra trường, có bài kể lại những kỷ niệm tưởng như nhỏ bé nhưng lại hóa thành bài học lớn về tình người trong giáo dục. Sự đa dạng này làm cho cuộc thi năm nay trở nên giàu bản sắc hơn.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quỳnh - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đại diện Ban Giám khảo chia sẻ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng một sân chơi giàu ý nghĩa dành cho những người yêu giáo dục.

Theo ông Quỳnh, hành trình chấm thi năm nay không chỉ dừng ở việc đọc và đánh giá các bản thảo, mà còn là quá trình đi lại trong những miền ký ức giàu cảm xúc mà mỗi tác giả gửi gắm trong từng câu chữ.

Qua nhiều mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành một hoạt động văn hóa tinh thần được chờ đón mỗi năm. Riêng năm 2025, số lượng bài dự thi tăng mạnh, đề tài phong phú hơn và chiều sâu xúc cảm cũng nổi bật hơn. Những câu chuyện được kể từ góc nhìn học sinh, phụ huynh, nhà giáo hay những người đã rời xa mái trường từ lâu tiếp tục tạo nên sức hút đặc biệt…/.

