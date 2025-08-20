Chiều nay, 20/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường.

Tác phẩm dự thi viết về những ấn tượng sâu sắc về thầy cô giáo mà tác giả yêu quý, ngưỡng mộ hoặc những tác động, ảnh hưởng đặc biệt của thầy cô giáo tới việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống cá nhân của tác giả (hoặc bạn bè, người thân tác giả).

Tác phẩm cũng có thể viết về những tình huống sư phạm tiêu biểu, điển hình và cách giải quyết các tình huống ấy của thầy cô giáo mà tác giả đã từng gặp hoặc trải qua, thể hiện năng lực nghề nghiệp, khả năng sáng tạo cũng như tình cảm của thầy cô giáo đối với học sinh, đối với nghề.

Ngoài ra, tác giả có thể viết về những kỷ niệm, ấn tượng, tình cảm gắn bó sâu sắc với ngôi trường mà tác giả hoặc bạn bè, người thân của tác giả đã và đang theo học.

Các tác phẩm được viết bằng tiếng Việt, tối thiểu 500 từ, thể hiện dưới hình thức văn xuôi và chưa được công bố trên bất kỳ thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Cuộc thi nhằm lan toả những tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh đối với các thầy cô giáo và các nhà trường, góp phần nâng cao tính giáo dục, khơi gợi niềm tự hào của của mỗi người với trường lớp, thầy cô.

Cuộc thi cũng nhằm ghi nhận, tôn vinh những tấm gương thầy cô giáo có việc làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục và những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

Ban tổ chức sẽ trao 2 giải tập thể, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích, 2 giải nhân vật tiêu biểu. Các giải có giá trị từ 2 đến 10 triệu đồng.

Tác phẩm dự thi gửi qua email cuocthi.gdtd@gmail.com. Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 31/10./.

Hơn 85.000 tác phẩm dự thi viết những kỷ niệm về thầy cô và mái trường Ban tổ chức đã trao 10 giải Khuyến khích, 6 giải Ba, 4 giải Nhì, 2 giải Nhất, ngoài ra còn có 4 giải phụ và hai giải Nhân vật tiêu biểu. Cuộc thi là hoạt động thiết thực mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.