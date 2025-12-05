Hơn 500 đại biểu bàn cách phát triển giáo dục trong kỷ nguyên vươn mình

Sáng nay, 5/12, hơn 500 đại biểu đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức quốc tế, chuyên gia nghiên cứu, cán bộ trường học, giảng viên, giáo viên trong cả nước đã cùng tham dự Hội thảo Khoa học Giáo dục 2025 với chủ đề “Giáo dục trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Hội thảo do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) phối hợp tổ chức cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Hội đồng Anh (British Council).

Các vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận là những vấn đề, yêu cầu mới với giáo dục trong kỷ nguyên số như quản trị linh hoạt, đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo dục xanh, đổi mới chương trình giáo dục...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thảo nhấn mạnh trong kỷ nguyên đất nước vươn mình mạnh mẽ, giáo dục Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới nhằm hướng đến một nền giáo dục chất lượng, công bằng, nhân văn, hiện đại và hội nhập quốc tế. Giáo dục cần phải được tiếp cận theo mục tiêu mới, trong đó chú trọng đổi mới theo ba trụ cột chiến lược: đổi mới quản trị, đổi mới chương trình và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

“Chúng ta cần một hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và linh hoạt và hiệu quả; các chương trình giáo dục mở, dựa trên năng lực và nuôi dưỡng tư duy sáng tạo của người học; tinh thần hội nhập chủ động để tiếp thu tinh hoa quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực. Đổi mới cần triển khai nhất quán, kiên trì và hiệu quả, hướng đến giáo dục trở thành động lực then chốt đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập với thế giới,” Giáo sư Lê Anh Vinh nói.

Giáo sư Lê Anh Vinh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng theo Giáo sư Lê Anh Vinh, trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra là phải tập trung 4 vấn đề đối với giáo dục: theo xu hướng toàn cầu nhưng phải trong bối cảnh Việt Nam (đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học, tạo ra thế hệ học sinh toàn cầu nhưng phải có bản lĩnh và bản sắc văn hóa Việt); tiếp cận hệ thống đối với giáo dục nhưng lấy con người làm trung tâm (làm sao để việc dạy và học được xoay quanh việc phát triển mỗi học sinh); giáo dục nền tảng để hướng đến tương lai (phát triển con người của thế hệ trẻ); chuyển hóa thách thức thành cơ hội để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Tara O’Connell, Trưởng Chương trình Giáo dục của UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh Nghị quyết 71 gần đây của Bộ Chính trị đã nêu rõ tầm nhìn về giáo dục với những chính sách đột phá, gắn kết giáo dục với khát vọng hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu sâu rộng của đất nước.

Bà bà Tara O’Connell cho rằng để đạt được khát vọng đó, trước hết hệ thống giáo dục cần trang bị cho người học kiến ​​thức số, bao gồm cách tự bảo vệ mình trực tuyến, và khả năng khai thác công nghệ không chỉ để có kiến ​​thức mà còn để phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo và đổi mới. Bên cạnh đó là kỹ năng xanh đối với một nền kinh tế xanh khi Việt Nam định hướng tăng trưởng bền vững.

Các chương trình giảng dạy phải trao quyền cho trẻ em để họ trở thành các tác nhân của sự thay đổi, đào tạo kỹ năng về hợp tác, khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp. Đó là những kỹ năng mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm và năng lực cho phép người trẻ vượt qua sự không chắc chắn để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Những kỹ năng này sẽ đảm bảo giáo dục chuyển thành việc làm và sinh kế có ý nghĩa.

Bà Tara O’Connell khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi số và giáo dục xanh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Ngành giáo dục đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sáng tạo, khả năng kỹ thuật số và các giá trị bền vững. Chúng ta có thể chuẩn bị cho một thế hệ sẵn sàng dẫn dắt Việt Nam hướng đến một tương lai kỹ thuật số xanh hơn và thịnh vượng hơn", bà Tara O’Connell nói.

Đại diện UNICEF cũng khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi số và giáo dục xanh trong ngành giáo dục, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em Việt Nam – dù ở bất kỳ vùng miền, hoàn cảnh, giới tính hay khả năng nào – đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục công bằng, hiện đại và sẵn sàng cho tương lai.

Tại hai phiên toàn thể buổi sáng, các đại biểu thảo luận về giáo dục trong bối cảnh mới. Các bài trình bày cho thấy hệ thống giáo dục phải thích ứng nhanh hơn với những đòi hỏi mới về quản trị, phát triển đội ngũ và nâng cao hiệu quả vận hành đồng thời cần xây dựng mô hình quản trị linh hoạt, tăng cường tự chủ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành.

Đại diện các tổ chức quốc tế cũng đã chia sẻ bức tranh về xu hướng mới từ tích hợp trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, mô hình trường học thích ứng biến đổi khí hậu đến sự phát triển của giáo dục bằng tiếng Anh gợi mở những định hướng quan trọng để Việt Nam tham chiếu, hợp tác và kiến tạo tương lai giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận về các chủ đề quản lý và quản trị giáo dục, phát triển giáo dục mềm non, phổ thông trong trong bối cảnh mới; vấn đề đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, vấn đề học tập suốt đời và phát triển chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo.

Theo các đại biểu trong thời kỳ hội nhập toàn diện, hướng đến mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới, chiến lược đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được xem là bước đi cần thiết để thế hệ trẻ tiếp cận tri thức toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc xây dựng văn hóa học tập suốt đời và phát triển chuyên môn liên tục cho nhà giáo được coi là nền tảng của mọi cải cách giáo dục, góp phần tạo ra đội ngũ nhà giáo có năng lực thích ứng, sáng tạo và chủ động trước những yêu cầu mới của thời đại.

Trước yêu cầu đó, hội thảo cung cấp góc nhìn đa chiều để mỗi tổ chức, cá nhân cùng chung tay hành động hướng đến một nền giáo dục đối mới từ mô hình quản trị, nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển bền vững của quốc gia./.

