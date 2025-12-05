Chung cư Hà Nội nói “không” với nhận trông giữ xe điện, dư luận cư dân trái chiều

Trong bối cảnh nhu cầu chuyển từ xe xăng sang xe điện tại Hà Nội tăng mạnh, nhiều chung cư ở Thủ đô lại tạm dừng tiếp nhận trông giữ thêm xe máy điện và xe đạp điện khiến người dân khá lo lắng.

Bản tin 60s ngày 5/12/2025 gồm những nội dung sau:

Nhiều chung cư Hà Nội nói “không” với nhận trông giữ xe điện.

Cháy dữ dội tại quán ăn ở Thành phố Hồ Chí Minh khiến 6 người thương vong.

Lũ dâng bất ngờ trong đêm, người dân Lâm Đồng vội vã dọn đồ sơ tán.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Hà Nội rét buốt kèm mưa.

Võ sĩ Thái Lan nhận thưởng lớn nếu knock-out đối thủ Campuchia tại SEA Games 33.

Hé lộ nhân vật thân tín được ông Trump đưa vào đàm phán Ukraine – Nga.

Trung Quốc 'không chấp nhận' phát biểu hạ nhiệt của Thủ tướng Nhật.

Mỹ bắt giữ nghi phạm đặt bom ống trong vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội./.