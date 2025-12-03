Làm gì để tháo gỡ những nút thắt cho người mua nhà ở xã hội?

Hội nghị đối thoại tại Hà Nội mở ra cơ hội nhìn thẳng vào những vướng mắc trong hồ sơ nhà ở xã hội, đồng thời lắng nghe đề xuất từ người dân, doanh nghiệp và chuyên gia.

Thủ tục mua nhà ở xã hội vẫn đang là nỗi băn khoăn của nhiều người dân thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội, với hàng loạt giấy tờ và xác nhận từ nhiều cơ quan khác nhau.

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc này, chiều 3/12, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hà Nội và Đài Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đối thoại ‘Từ thủ tục liên thông đến An cư’ – một diễn đàn để người dân trực tiếp trao đổi với các sở, ban ngành và chủ đầu tư nhà ở xã hội, từ đó hướng tới quy trình minh bạch và dễ tiếp cận hơn./.