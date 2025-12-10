Xử lý hàng loạt trường hợp mua nhà ở xã hội sai đối tượng

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho hay trong thời gian qua đơn vị này đã thanh tra, kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng.

Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý như: Yêu cầu chủ đầu tư xóa tên, hủy hợp đồng, thu hồi nhà; Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu; Ngân hàng Chính sách xã hội hủy hợp đồng tín dụng và thu hồi vốn vay.

Cụ thể, hủy hợp đồng, thu hồi 54 căn tại dự án nhà ở thu nhập thấp Bắc Từ Sơn (phường Đồng Nguyên), 7 căn tại dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Tân Hồng, 9 căn tại dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm; hủy 95 hợp đồng tại dự án nhà ở công nhân lô CT1-CT2 Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, (nay là phường Nếnh); thu hồi 1 căn tại dự án Khu nhà ở xã hội khu dân cư số 3 phường Trần Nguyên Hãn (nay là phường Bắc Giang).

Sở Xây dựng cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân nhận giữ chỗ, đặt cọc, quảng cáo rao bán tại các dự án chưa đủ điều kiện mở bán như: Dự án khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (cũ); dự án khu nhà ở xã hội tại đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh (cũ); dự án khu nhà ở xã hội phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh (cũ).

Qua kiểm tra, các chủ đầu tư chưa ký hợp đồng hay nhận đặt cọc như thông tin lan truyền; Sở đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý và ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Hùng cho biết, để khắc phục những tình trạng trên, Sở Xây dựng triển khai một loạt giải pháp; trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và công khai, minh bạch quy định về điều kiện bán, xét duyệt đối tượng, các chế tài trong quản lý nhà ở xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đăng tải công khai thông tin về pháp lý, danh mục các dự án đủ điều kiện bán, cho thuê mua trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp xã để người dân biết không đăng ký mua nhà khi chưa đủ điều kiện, tránh rủi ro pháp lý, bị trục lợi; siết chặt quy trình xét duyệt theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 100/2024; yêu cầu chủ đầu tư không tiếp nhận hồ sơ qua môi giới, kiểm tra chặt từng hồ sơ. Sở đang xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng mua nhà ở xã hội, tiến tới xét duyệt trực tuyến, liên thông dữ liệu dân cư, đất đai, thuế, bảo hiểm để phòng ngừa tiêu cực.

Cùng với đó, ngành chức năng tăng cường thanh tra trong năm 2026, xử lý nghiêm hành vi thu tiền giữ chỗ, gom hồ sơ, huy động vốn trái quy định; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu trục lợi, lừa đảo. Việc sử dụng nhà ở cũng được kiểm tra định kỳ thông qua thông tin cư trú, điện, nước để phát hiện cho thuê trái phép và thu hồi nhà vi phạm; đồng thời, đề xuất rà soát, hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội phù hợp thực tế địa phương; kiến nghị Bộ Xây dựng sửa đổi một số quy định nhằm đảm bảo công bằng, tạo điều kiện cho người dân thực sự khó khăn tiếp cận nhà ở xã hội.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai 90 dự án nhà ở xã hội (tăng 13 dự án trong năm 2025), với tổng diện tích khoảng 311,18 ha, quy mô khoảng 10,36 triệu m2 sàn. Dự kiến khi hoàn thành đáp ứng khoảng 127.066 căn hộ (giai đoạn 2022 - 2025 đã hoàn thành khoảng 25.000 căn hộ).

Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đăng ký chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội là 20.000 căn (tăng hơn 2.000 căn so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đang đầu tư xây dựng. Các thủ tục hành chính liên quan đến dự án nhà ở xã hội đều được thực hiện theo cơ chế “luồng xanh 60%” cắt giảm tối thiểu 60% thời gian giải quyết.

Ngoài ra, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đối với 13 dự án với tổng diện tích 31,18 ha, tổng mức đầu tư khoảng 18.264 tỷ đồng, tổng diện tích sàn 105.536 m2 sàn, số căn hộ là 12.697 căn (trong đó có 8 dự án đã có đất sạch, dự kiến sớm khởi công trong thời gian tới).

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát, giới thiệu địa điểm cho 6 dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang với tổng diện tích 5,34 ha, tổng số 3.800 căn.

Tỉnh Bắc Ninh đã đưa nội dung phát triển nhà ở xã hội vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, hoàn thành tối thiểu 120.000 căn hộ.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo rà soát các quỹ đất và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới./.

Làm gì để tháo gỡ những nút thắt cho người mua nhà ở xã hội? Hội nghị đối thoại tại Hà Nội mở ra cơ hội nhìn thẳng vào những vướng mắc trong hồ sơ nhà ở xã hội, đồng thời lắng nghe đề xuất từ người dân, doanh nghiệp và chuyên gia.