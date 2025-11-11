Ninh Bình: Đề nghị cho thôi việc Chủ tịch Hội đồng trường có hành vi thiếu chuẩn mực

Ngày 11/11, trao đổi với phóng viên TTXVN, trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về clip nhạy cảm được cho là xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành (trường tư thục trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Hậu cho biết chiều 10/11, Hội đồng Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành đã họp và có biên bản đề nghị cho thôi việc ông N.V.Đ, Chủ tịch Hội đồng trường và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh những vấn đề liên quan.

Theo ông Vũ Văn Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Hậu, ngay sau khi nắm bắt thông tin xảy ra trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc điều tra xác minh, đồng thời đề nghị nhà trường báo cáo sự việc, có biện pháp ổn định tâm lý giáo viên, phụ huynh, học sinh, tiếp tục duy trì việc dạy học bình thường, không để xảy ra gián đoạn.

Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Ghi nhận của phóng viên, ngày 11/11, tại Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành, việc dạy và học tại nhà trường diễn ra bình thường.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Sở đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua về một cán bộ của Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành có hành vi thiếu chuẩn mực ngay trong phòng làm việc.

Tại văn bản số 18/BC-THT ngày 10/11/2025 về việc báo cáo nhanh liên quan đến clip lan truyền trên mạng, Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành xác nhận: Người trong clip không phải là Hiệu trưởng, không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào. Theo thời gian trên các clip, sự việc diễn ra năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi hợp nhất tỉnh Ninh Bình mới.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Khi có kết quả xác minh chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là công tác tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có những hành vi thiếu chuẩn mực với phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau, ngay trong phòng làm việc.

Những hình ảnh trên được phát tán, chia sẻ nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội và để lại nhiều thông tin, bình luận trái chiều./.

Từ vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu: Tìm hiểu vai trò của chủ tịch hội đồng trường Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.