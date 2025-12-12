Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên phạt thêm 8 năm tù

Sau 4 ngày xét xử, ngày 12/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bị truy nã) và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Tòa đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) mức án 8 năm tù, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam; ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa cũng tuyên phạt các bị cáo khác gồm: Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 2 năm 6 tháng tù; Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) 7 năm tù, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù; Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh) 4 năm tù, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù; Tạ Hải Anh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ cao) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC) 5 năm tù, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù; Hoàng Ngọc Hồng Phúc (nhân viên Công ty AIC) 5 năm tù, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù; Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình) 3 năm tù; Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ-SIAC) 3 năm tù; Hồ Tấn Mạnh (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù, tổng hợp hình phạt là 6 năm tù; Nguyễn Minh Tâm (Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Đông Nam Á) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 2 -3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Võ Ngọc Thu (cựu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Mai Hương (cựu Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Quốc Cường (cựu chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5) 2 năm 6 tháng tù.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện các gói thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2012-2017, bà Nhàn đã ủy quyền và phân công bà Hoàng Thị Thúy Nga (cấp dưới) phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục và ông Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh," thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, trong đó cố ý để nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu, bỏ giá cao để thông thầu. Riêng báo cáo tài chính của Công ty AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Để Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, phía chủ đầu tư là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gồm: ông Lê Hồng Sơn, ông Lê Hoài Nam, bà Lê Phương Nga (Chánh văn phòng) và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5, gồm: bà Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), bà Nguyễn Thị Mai Hương (Phó trưởng phòng) và ông Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền là 142 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Theo Hội đồng xét xử, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà Nguyễn Thị Tích, ông Trần Đăng Tấn, bà Lê Thanh Thy đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố. Tuy cơ quan chức năng đã truy nã, phát thư kêu gọi ra đầu thú nhưng các bị cáo vẫn không ra trình diện.

Việc cơ quan điều tra xác định họ bỏ trốn là hoàn toàn phù hợp quy định. Việc các bị cáo vắng mặt đồng nghĩa với việc tự từ bỏ quyền tham gia tố tụng tại phiên xử.

Dù không có mặt, các bị cáo vẫn có luật sư bào chữa và Hội đồng xét xử khẳng định sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.

Hội đồng xét xử ghi nhận việc bà Nhàn, ông Sơn, ông Nam và một số bị cáo khác có nhiều đóng góp cho xã hội, từng được tặng bằng khen, giấy khen.

Bên cạnh đó, các bị cáo khác trong vụ án cũng có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đầu thú.

Ngoài ra, bà Nhàn đã nộp lại 66 tỷ đồng, ông Sơn nộp 1 tỷ đồng và ông Nam nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả./.

