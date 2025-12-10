Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh được đề nghị hưởng án treo

Ngày 10/12, Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bị truy nã) và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh bước sang ngày thứ hai. Đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo Viện Kiểm sát, qua diễn biến tại phiên tòa, lời khai, thẩm vấn các bị cáo và qua hồ sơ, chứng cứ vụ án, có đủ cơ sở truy tố các bị cáo trong vụ án cùng phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" như cáo trạng đã nêu.

Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 8 năm đến 9 năm tù.

Viện Kiểm sát nhận định, trong vụ án này bị cáo Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp làm "quân xanh" để tham gia đấu thầu, dùng thủ đoạn gian dối để Công ty AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Đại diện cơ quan công tố cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng Ban Quản lý dự án 1 Công ty AIC) từ 7-8 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, Nga giữ vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại.

Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Theo Viện Kiểm sát, Lê Hồng Sơn là người chịu trách nhiệm đối với các sai phạm của 129 gói thầu do Phòng Giáo dục và Đào tạo 23 quận, huyện và 89 trường trung học phổ thông làm chủ đầu tư, gây thiệt hại 137 tỷ đồng.

Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam bị đề nghị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Trong vụ án này, bị cáo Lê Hoài Nam bị cáo buộc gây thiệt hại 39 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 7 năm tù.

Theo cáo trạng, Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp làm "quân xanh" để tham gia đấu thầu (Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín toàn cầu, Công ty Thiết bị y tế và môi trường) nhằm thực hiện các hành vì thông thầu, gian lận trong đấu thầu, giúp Công ty AIC trúng các gói thầu trên địa bàn cả nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhàn ủy quyền và phân công các thuộc cấp sử dụng hồ sơ dự thầu đã được chỉnh sửa, thông đồng với chủ đầu tư, nhóm công ty định giá và công ty tư vấn để thực hiện hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu và không đảm bảo công bằng minh bạch, giúp Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, trong đó có 131 gói thầu gây thiệt hại 142 tỷ đồng; trúng 94 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 40 gói thầu gây thiệt hại 2,3 tỷ đồng.

Ngay sau phần nêu quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử cho luật sư bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo tự bào chữa./.

