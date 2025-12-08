Công an thành phố Huế giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa “bắt cóc online”

Ngày 8/12, Công an phường Phú Bài (Công an thành phố Huế) thông tin, đơn vị vừa kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online.”

Cụ thể, vào ngày 5/12, Công an phường Phú Bài tiếp nhận trình báo của em N.T.H (sinh năm 2007, trú tại thành phố Thái Nguyên).

H cho biết em bị các đối tượng giả danh là công an và kiểm sát viên gọi điện nói H tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng này gọi video và dàn cảnh có người mặc trang phục công an, sau đó yêu cầu H tham gia nhóm Zoom Workspace và nói H không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Theo chỉ dẫn của đối tượng, em H đã chuyển 500 nghìn đồng, rồi 5 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Đồng thời, H bị yêu cầu mua điện thoại và sim mới nhằm cắt liên lạc với gia đình.

Ngày 1/12, đối tượng lừa đảo chỉ đạo H di chuyển liên tục từ Thái Nguyên-Hà Nội-Thanh Hóa-Huế và một số địa phương khác.

Trong quá trình này, các đối tượng hướng dẫn H truy cập một ứng dụng trên Zalo có tên “Công ty Tài chính FE CREDIT” để làm hồ sơ vay 18 triệu đồng, sau đó ép H chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản của người khác.

Ngày 2/12, đối tượng chuyển cho H 2 triệu đồng qua ví điện tử MoMo để thuê khách sạn và chi tiêu, nhằm duy trì việc kiểm soát nạn nhân. Đến 23 giờ cùng ngày 1/12, H đến phường Phú Bài thuê nhà nghỉ lưu trú.

Nhận thấy sự việc bất thường, H đã đến Công an phường Phú Bài trình báo. Sau khi xác minh, lực lượng Công an xác định H là nạn nhân của thủ đoạn “bắt cóc online;” đồng thời nhanh chóng liên hệ với gia đình H tại thành phố Thái Nguyên để đón em trở về an toàn.

Công an phường Phú Bài khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng gọi đến tự xưng lực lượng chức năng; không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; đồng thời báo ngay cho Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu bất thường./.

