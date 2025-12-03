Lạng Sơn: Công an tỉnh cung cấp thông tin vụ án “Giết người” thu hút dư luận

Chiều 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị cung cấp thông tin liên quan vụ án “Giết người” xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng.

Thông tin về kết quả điều tra truy xét vụ án, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi phát hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; xác lập chuyên án và phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an để đấu tranh.

Qua quá trình điều tra xác định, nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1989 (trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và đối tượng thực hiện hành vi giết người là Đoàn Văn Sáng, sinh năm 1968 (trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình điều tra, xác minh rất khẩn trương, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn; căn cứ tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, ngày 28/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người.

Ngày 29/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí liên quan vụ án “Giết người” xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã thi hành các quyết định và lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25/1/2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng).

Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt. Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp chỉ đạo các đơn vị có liên quan, quyết liệt đấu tranh truy xét, mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, qua vụ việc trên đề nghị cơ quan thông tấn báo chí và người dân tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên. Mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật./.

Hà Nội: Xét xử vụ án dùng dao là “vũ khí quân dụng” giết người Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử lý vụ án dùng dao quân dụng giết người, tuyên án chung thân đối với bị cáo Âu Hải Hưng và phạt 6 năm tù về sử dụng vũ khí trái phép.