Điều tra vụ vận chuyển 1.000m3 cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc trên biển

Sáng 13/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin lực lượng chức năng của đơn vị đang phối hợp với Hải đội 2 thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ vụ vận chuyển cát nhiễm mặn trái phép trên biển.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 11/12, tại khu vực cửa biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng phối hợp phát hiện sà lan mang số hiệu ĐN 1233 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan ĐN 1233 có 6 thuyền viên, do ông Trần Văn Thường (sinh năm 1981, trú tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) làm thuyền trưởng.

Qua làm việc, thuyền trưởng Thường khai nhận sà lan đang vận chuyển khoảng 1.000m3 cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 301 (phường Phước Thắng) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

Bắt quả tang phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Đào Tổ công tác phát hiện phương tiện thủy mang số hiệu NĐ-3089 đã được hoán cải (lắp thêm các thiết bị bơm, hút cát) đang thực hiện hành vi hút cát trái phép từ lòng sông Đào lên 2 khoang tàu.