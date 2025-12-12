Động đất mạnh khiến Nhật Bản phải ban bố cảnh báo khẩn cấp

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, sáng nay đã xảy ra một trận động đất mạnh cấp độ 4 trong thang 7 cấp của Nhật Bản, làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của nước này và buộc chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn cấp.

Viện Nghiên cứu Khoa học Trái đất và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tại Nhật Bản cho biết động đất có độ lớn 6,6, xảy ra vào lúc 11h44 ngày 12/12 theo giờ địa phương, tức 9h44 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Do ảnh hưởng của động đất, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra cánh báo khẩn cấp tại 3 tỉnh Aomori, Hokkaido và Iwate.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ có sóng thần cao 1m./.

