Bangladesh ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 12/2/2026

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nam Á, Bangladesh sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 12/2/2026, đánh dấu cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên kể từ biến động chính trị lớn năm ngoái, khi cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn dắt lật đổ chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina.

Thông báo được Ủy ban Bầu cử Bangladesh đưa ra trong bối cảnh chính phủ lâm thời của Giáo sư Muhammad Yunus - nhân vật được trao giải Nobel Hòa bình - tiếp tục đối mặt với sức ép về tiến độ cải cách và tình trạng bất ổn chính trị.

Cũng trong ngày 12/2/2026, cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc sẽ được tổ chức về “Hiến chương tháng Bảy” - kế hoạch cải tổ sâu rộng các thiết chế nhà nước. Hiến chương đề xuất thu hẹp quyền lực hành pháp, tăng tính độc lập của tư pháp và cơ quan bầu cử, siết chặt kiểm soát lực lượng thực thi pháp luật, hướng tới xây dựng một hệ thống minh bạch và hạn chế lạm quyền.

Trên chính trường, đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) của cựu Thủ tướng Khaleda Zia được đánh giá là ứng cử viên dẫn đầu.

Jamaat-e-Islami - đảng Hồi giáo lớn nhất tại Bangladesh - lần đầu quay trở lại đường đua sau hơn một thập kỷ bị cấm.

Trong khi đó, Đảng Công dân Quốc gia, do các lãnh đạo sinh viên hình thành sau làn sóng nổi dậy, vẫn loay hoay tìm cách chuyển hóa sức mạnh biểu tình thành sức mạnh lá phiếu.

Đáng chú ý, Đảng Awami League của bà Hasina, hiện bị cấm tham gia bầu cử, đã đưa ra cảnh báo rằng tình trạng bất ổn có thể gia tăng nếu lệnh cấm không được gỡ bỏ.

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này sẽ mang tính bước ngoặt đối với quốc gia 173 triệu dân, khi cử tri quan tâm đặc biệt đến vấn đề khôi phục dân chủ, vực dậy nền kinh tế đang chịu áp lực (đặc biệt là trong ngành may mặc xuất khẩu), cải thiện quan hệ với Ấn Độ, xử lý tham nhũng.

Ngày 12/2/2026 vì thế được coi là thời khắc bản lề, có thể định hình lại hệ thống chính trị và quỹ đạo phát triển của Bangladesh trong nhiều năm tới./.



