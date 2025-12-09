Thế giới

Nhật Bản từ chối kế hoạch của châu Âu về tịch thu tài sản Nga

EU, Canada, Mỹ và Nhật Bản đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga, tuy nhiên Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết Nhật Bản không có cơ sở pháp lý để xử lý tài sản của Nga.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo TASS. ngày 9/12, Politico Europe dẫn nguồn từ Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) cho biết Nhật Bản đã bác đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc trưng thu số tài sản Nga bị đóng băng trị giá khoảng 30 tỷ USD.

Theo các nguồn tin này, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết Nhật Bản không có cơ sở pháp lý để xử lý tài sản của Nga.

Hồi 2/10, Politico đưa tin các nước EU thuộc Nhóm G7 đã gây sức ép với Nhật Bản và Mỹ nhằm tịch thu tài sản Nga bị Tokyo và Washington đóng băng.

EU, Canada, Mỹ và Nhật Bản đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

Trong đó, khoảng 5-6 tỷ USD nằm ở Mỹ, phần lớn còn lại ở châu Âu, bao gồm khoảng 210 tỷ USD tại hệ thống thanh toán Euroclear ở Bỉ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moskva sẽ có biện pháp đáp trả ngay lập tức nếu phương Tây tịch thu tài sản của nước này./.

