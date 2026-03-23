Ông Kim Jong Un tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội - SPA) khóa XV.

Xuân Phong
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: KCNA/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Ngày 23/3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội - SPA) khóa XV.

Cũng trong kỳ họp này, ông Jo Yong Won, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chức vụ cao nhất trong Quốc hội Triều Tiên, thay thế ông Choe Ryong Hae.

Triều Tiên đã triệu tập kỳ họp đầu tiên của SPA vào ngày 22/3.

Theo KCNA, bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp đầu tiên của SPA cũng xem xét việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp; việc thực hiện triệt để kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia do Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX đề ra cũng như bàn thảo về việc thực hiện ngân sách nhà nước Triều Tiên năm 2025 và các vấn đề ngân sách nhà nước năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kim Jong Un #Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên #Đảng Lao động Triều Tiên Triều Tiên
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội thảo. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Cơ hội rộng mở cho doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ

Việc triển khai Luật thuế thu nhập mới năm 2025, cùng với các cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản hóa và minh bạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư tại Ấn Độ.