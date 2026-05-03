Ấn Độ: Nổ điều hòa tại Delhi, ít nhất 9 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra ở khu vực Vivek Vihar thuộc Đông Delhi trong lúc các nạn nhân đang ngủ; lửa đã bắt vào các vật dụng gia đình và nhanh chóng lan tới ít nhất 6 căn hộ trong tòa nhà.

Nguyễn Hằng
(Ảnh minh họa. TTXVN phát)
Ít nhất 9 người, trong đó có 1 trẻ em và 4 phụ nữ, đã thiệt mạng và gần 20 người bị thương trong một vụ cháy nổ điều hòa xảy ra rạng sáng 3/5 bên trong một tòa nhà nhiều tầng tại vùng Delhi của Ấn Độ.

Cảnh sát Delhi cho biết vụ việc xảy ra ở khu vực Vivek Vihar thuộc Đông Delhi trong lúc các nạn nhân đang ngủ. Lửa đã bắt vào các vật dụng gia đình và nhanh chóng lan tới ít nhất 6 căn hộ trong tòa nhà.

Sở cứu hỏa Delhi huy động tổng cộng 14 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 thi thể ở nhiều khu vực khác nhau của tòa nhà, trong khi những người bị thương được đưa đến bệnh viện địa phương để chữa trị.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
