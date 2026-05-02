Hàn Quốc đối mặt bài toán phúc lợi khi dân số già hóa nhanh

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một kết quả khảo sát công bố ngày 2/5 cho thấy xu hướng ủng hộ việc nâng tuổi nghỉ hưu tại Hàn Quốc đang gia tăng, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này chịu áp lực ngày càng lớn từ tốc độ già hóa dân số và gánh nặng tài chính đối với hệ thống phúc lợi xã hội.

Theo kết quả khảo sát do Gallup tại Hàn Quốc thực hiện từ ngày 28-30/4, có 59% số người được hỏi đồng tình với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu, trong khi 30% phản đối và 12% chưa đưa ra ý kiến.

Điều này cho thấy quan điểm xã hội tại Hàn Quốc đang thay đổi đáng kể so với một thập kỷ trước.

Năm 2015, tỷ lệ ủng hộ đề xuất này chỉ ở mức 46%, trong khi các cuộc khảo sát gần đây đều ghi nhận mức đồng thuận quanh ngưỡng 60%, phản ánh xu hướng chấp nhận ngày càng rõ nét đối với việc kéo dài thời gian lao động trong xã hội.

Mức độ ủng hộ tương đối đồng đều giữa các nhóm tuổi, dao động từ 55-65%. Đáng chú ý, nhóm người trong độ tuổi 30 thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ nhất, trong khi nhóm trên 60 tuổi dù có tỷ lệ thấp hơn nhưng vẫn chiếm đa số đồng tình.

Theo khảo sát, đa số người theo các khuynh hướng chính trị khác nhau, từ tiến bộ, bảo thủ đến ôn hòa, đều ủng hộ điều chỉnh này.

Khảo sát cũng cho thấy khoảng 60% người dân Hàn Quốc cho rằng mỗi cá nhân cần tự chịu trách nhiệm chính đối với chi phí sinh hoạt sau nghỉ hưu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhà nước hay hệ thống phúc lợi xã hội.

Kết quả được công bố trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét cải cách nhiều chính sách phúc lợi được xây dựng từ hàng chục năm trước, khi cơ cấu dân số nước này còn trẻ.

Một trong những vấn đề gây tranh luận là chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người từ 65 tuổi trở lên – được áp dụng từ năm 1984.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Hàn Quốc đã tăng mạnh từ 4,1% năm 1984 lên hơn 20% vào năm 2025.

Xu hướng già hóa nhanh đang tạo áp lực lớn lên ngân sách công, hệ thống y tế, lương hưu và giao thông đô thị. Giới chức Hàn Quốc cho biết riêng chi phí duy trì chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người cao tuổi tại thủ đô Seoul đã lên tới khoảng 450 tỷ won (hơn 305 triệu USD) mỗi năm.

Các chuyên gia nhận định Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng điều chỉnh chính sách phúc lợi theo hướng bền vững hơn, chuyển từ tiêu chí dựa chủ yếu vào độ tuổi sang các tiêu chí như thu nhập và khả năng chi trả, nhằm thích ứng với thực tế dân số già hóa nhanh thuộc hàng cao nhất thế giới./.

