Tai nạn nghiêm trọng tại Trung Quốc và Myanmar, hàng chục người thương vong

Hai vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong ngày 2/5 tại Trung Quốc và Myanmar, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, rạng sáng 2/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tiệm massage chân ở thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam, khiến 6 người thiệt mạng.

Thông tin từ Sở Cứu hỏa và Cứu hộ thành phố Linh Bảo cho biết Trung tâm Chỉ huy 119 nhận được tin báo cháy vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, trong đó có nhiều người mắc kẹt bên trong cơ sở kinh doanh.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng điều động nhân lực và phương tiện tới hiện trường để dập lửa và triển khai công tác cứu hộ.

Sau khi đám cháy được khống chế, 6 nạn nhân được đưa ra ngoài và chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, 5 người khác đã được giải cứu an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được giới chức địa phương điều tra.

Chiều cùng ngày, một vụ lật xe tải đã xảy ra tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Theo Cục Phòng cháy chữa cháy Myanmar, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h50 giờ địa phương tại thị trấn Ottara Thiri khi tài xế xe tải 6 bánh mất lái khiến phương tiện lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn có 38 người trên xe. Lực lượng cứu hộ và các tổ chức hỗ trợ địa phương đã đưa các nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Nay Pyi Taw để cấp cứu.

Giới chức Myanmar đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

