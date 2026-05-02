Truyền thông Nhật Bản đưa tin đậm nét hoạt động của Thủ tướng Takaichi Sanae tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, truyền thông Nhật Bản ngày 2/5 đồng loạt thông tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Việt Nam, nêu bật các hoạt động quan trọng của bà Takaichi tại Việt Nam, gồm cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng và phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Báo Nikkei đưa tin trong buổi tiếp Thủ tướng Takaichi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại việc từng nhiều lần thăm Nhật Bản trước khi đảm nhiệm cương vị hiện nay, đồng thời gọi cố Thủ tướng Shinzo Abe cùng nhiều chính khách Nhật Bản khác là “những người bạn vĩ đại của Việt Nam.”

Theo báo Nikkei, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, đồng thời phối hợp để xây dựng một khu vực “mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.”

Báo này cũng nhận định Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thể hiện định hướng coi trọng ngoại giao và hợp tác quốc tế trong bối cảnh tình hình toàn cầu nhiều biến động.

Trong khi đó, báo Asahi đặc biệt nhấn mạnh nội dung hợp tác an ninh kinh tế trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi.

Báo Asahi đưa tin về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo bài viết của Asahi, hai bên đã công bố văn kiện chung về tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản chiến lược, hướng tới đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Báo Asahi dẫn phát biểu của Thủ tướng Takaichi cho rằng Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và là đối tác được Nhật Bản đặc biệt coi trọng.

Về phần mình, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy các biện pháp hợp tác thực chất hơn trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Báo Yomiuri đưa tin hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ nhà máy lọc dầu của Việt Nam nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung vật tư quan trọng cho Nhật Bản.

Báo Yomiuri đưa tin về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo Yomiuri, đây sẽ là dự án đầu tiên trong sáng kiến hỗ trợ năng lượng “Power Asia” trị giá khoảng 100 tỷ USD mà Thủ tướng Takaichi đề xuất.

Cả báo Yomiuri và Mainichi đều dành sự quan tâm lớn tới bài phát biểu của Thủ tướng Takaichi tại Đại học Quốc gia Hà Nội, coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc phát triển giai đoạn mới của chiến lược FOIP.

Theo các bài phân tích, Nhật Bản tiếp tục xem Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, là khu vực trọng tâm trong chiến lược duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ.

Trong khi đó, đài NHK cho biết trong bài phát biểu, Thủ tướng Takaichi đã công bố 3 trọng tâm lớn của FOIP giai đoạn mới.

Đài truyền hình NHK đưa tin về bài phát biểu chính sách đối ngoại của Thủ tướng Takaichi (ảnh chụp màn hình). (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Thứ nhất là thúc đẩy tăng cường độ bền vững của chuỗi cung ứng năng lượng và các vật tư quan trọng, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển AI cũng như xây dựng hạ tầng như cáp quang biển.

Thứ hai, Nhật Bản hướng tới việc mở rộng trật tự kinh tế dựa trên luật lệ, bao gồm mở rộng số quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và xây dựng các quy tắc nhằm tránh phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất đối với các vật tư quan trọng.

Trọng tâm thứ ba là an ninh. Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng, thông qua khuôn khổ viện trợ an ninh chính thức (OSA) nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải, bao gồm việc cung cấp trang thiết bị quốc phòng./.

