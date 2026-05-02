Việt Nam và Nhật Bản ký kết 6 văn kiện quan trọng

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, ngay sau khi kết thúc thành công cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ thông báo trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng; nhất trí thông qua Danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế.

Về phần mình, bày tỏ vui mừng tới thăm Việt Nam, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước./.