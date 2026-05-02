Nhật Bản mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae; chúc mừng Thủ tướng Takaichi và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) đã giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện tháng 2/2026 và bà Takaichi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Chia sẻ về những kỷ niệm trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào cuối năm 2024, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản đã đón tiếp nồng hậu Đoàn Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.

Thủ tướng Takaichi chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XVI; cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam dành cho Đoàn.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản; đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, cũng như tăng cường hoạt động và hợp tác của nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước, nghị sỹ trẻ, nghị sỹ nữ.

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao vai trò của Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước, với việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã giữ vị trí Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông báo việc Quốc hội Việt Nam khóa XVI sẽ sớm kiện toàn lại các Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam với các nước, trong đó Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản luôn giữ vai trò rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; đánh giá cao nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu cho công nghệ Nhật Bản trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Khẳng định hai nước sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế bổ trợ lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và hạ tầng thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Nhấn mạnh Nhật Bản ủng hộ công cuộc cải cách và các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường hợp tác và giao lưu qua kênh Đảng, Quốc hội; sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng; dành ưu tiên cao về hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao với Việt Nam thời gian tới như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ vũ trụ.

Thủ tướng Takaichi cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ sớm thông qua Hiệp định hai Chính phủ về phát triển trường Đại học Việt Nhật và Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản, là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước.

Chia sẻ về hợp tác với Nhật Bản ở thành phố Cần Thơ thông qua xây dựng cầu Cần Thơ, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thúc đẩy hợp tác địa phương, nhân dân hai nước, hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Nhật Bản.

Cho biết Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Nhật Bản, cũng như giải quyết các vấn đề lãnh sự liên quan đến người Việt Nam tại Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Takaichi đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam đã tham gia tích cực, đóng góp vào thành công của Triển lãm quốc tế Expo Osaka Kansai 2025 và đã nhận lời mời tham gia Triển lãm làm vườn quốc tế 2027 (GREEN EXPO) tại Yokohama, Nhật Bản.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Nhật Bản tại các Diễn đàn nghị viện đa phương như Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU)...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và lời mời sớm thăm Việt Nam tới Chủ tịch Hạ viện Mori Eisuke./.

