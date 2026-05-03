Đà Nẵng: Bản hùng ca "Tổ quốc bình yên" rực sáng bên dòng sông Hàn

Chương trình Gala nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự . Với sự hiện diện của Đại tướng Lương Tam Quang và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đêm hội trở thành bản giao hưởng của ký ức và hiện tại, tôn vinh 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026) .

Không gian sông Hàn được mở rộng đa tầng, kết hợp giữa sân khấu trung tâm, mặt nước và cầu Rồng để kể câu chuyện về "Lá chắn bình yên" . Từ màn diễu hành của hơn 700 cán bộ chiến sĩ đến các hoạt cảnh đua tốc độ bằng cano kịch tính, chương trình đã khắc họa rõ nét bản lĩnh người chiến sĩ an ninh trên mọi mặt trận, từ những chuyên án điệp báo truyền thống đến cuộc chiến không tiếng súng trên không gian mạng . Điểm nhấn đặc biệt là thông điệp quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU, khẳng định sự gắn bó giữa lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo .

Đêm Gala khép lại bằng nghi thức rước đuốc thiêng liêng và màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, trao truyền ngọn lửa lý tưởng cho thế hệ trẻ . Thành tựu 80 năm qua không chỉ là những chiến công chói lọi mà còn là cuộc sống bình yên, hạnh phúc mà lực lượng An ninh nhân dân đã tận hiến giữ gìn cho dân tộc trong kỷ nguyên mới ./.