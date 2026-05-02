Chương trình Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" thắp sáng sông Hàn

Tối 2/5, tại khu vực bờ Đông Cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên.”

Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Diễn ra tại không gian mở khu vực bờ Đông Cầu Rồng và trải dài trên sông Hàn, Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn, công nghệ sân khấu và thông điệp chính trị, xã hội sâu sắc.

Chương trình là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026); hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Chương trình nghệ thuật tại Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Với quy mô gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên, Gala được chia thành nhiều chương, phần, tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Từ những năm tháng chiến tranh đến thời bình, các tiết mục khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sỹ an ninh bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của đất nước.

Đáng chú ý, các phân cảnh tái hiện tình huống nghiệp vụ như đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, truy bắt tội phạm ma túy được dàn dựng sinh động, kết hợp giữa nghệ thuật và yếu tố hành động, tạo sức hút mạnh mẽ đối với khán giả.

Không gian trình diễn trên sông Hàn với sự tham gia của lực lượng chức năng và phương tiện chuyên dụng, cùng hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hiện đại, đã mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố nghệ thuật, Gala “Tổ quốc bình yên” còn mang giá trị tuyên truyền sâu sắc, góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chương trình cũng khẳng định sự chung tay của toàn xã hội trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc./.

