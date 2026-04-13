Lần đầu tiên tổ chức Liên hoan dân ca trên sông biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Khu cảnh quan Thác Bản Gốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) phối hợp tổ chức chương trình “Giao lưu cư dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 - Liên hoan tiếng hát dân ca trên sông biên giới."

Tại chương trình, 30 văn, nghệ sỹ địa phương của hai bên đã ngồi thuyền, hát đối trên sông biên giới (khu vực Thác Bản Giốc - Đức Thiên) với các làn điệu Tính, Hà Lều, Lượn…

Các nghệ sỹ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tính đại diện văn hóa địa phương; tham gia hoạt động hoạt náo với nhiều tiết mục tập thể, tạo không khí hào hứng, phấn khởi cho nhân dân địa phương và du khách hai bên.

Nhiều tiết mục văn nghệ về tình hữu nghị giữa hai nước như: "Một vòng Việt Nam"; "Việt Nam - Trung Hoa"… đã truyền tải cảm xúc cho người xem; thông qua văn hóa khẳng định tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chương trình thu hút đông đảo nhân dân địa phương hai Bên và du khách tới cổ vũ.

“Giao lưu cư dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 - Liên hoan tiếng hát dân ca trên sông biên giới" là hoạt động lần đầu tiên tổ chức tại Khu cảnh quan Thác Bản Giốc (Việt nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa cư dân biên giới hai nước và thực hiện phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước cùng xây dựng.

Đây cũng là hoạt động quan trọng bên lề trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn cấp cao Việt Nam sang Trung Quốc thời gian tới./.

