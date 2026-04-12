Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang ở giai đoạn cơ hội lịch sử chưa từng có

Sự phát triển của mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ở giai đoạn cơ hội lịch sử chưa từng có.

Đây là nhận định của ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN (ACC), đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh.

Theo ông Sử Trung Tuấn, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, có vị trí địa lý núi liền núi, sông liền sông, có cùng lý tưởng, niềm tin chung và lợi ích chiến lược rộng lớn. Cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai chung là đặc trưng rõ ràng nhất trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, giao lưu chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt đến một tầm cao chưa từng có.

Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước duy trì liên lạc thường xuyên và mật thiết, như người thân thăm hỏi nhau, qua đó kịp thời trao đổi sâu rộng về các vấn đề tổng thể, chiến lược và định hướng liên quan đến quan hệ Việt-Trung.

Hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc lên một tầm cao hơn và sâu rộng hơn, phù hợp với mục tiêu tổng thể “6 hơn,” nhằm đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh biến đổi sâu sắc của thế giới.

Mới đây, sau kỳ họp Lưỡng hội (Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, hai bên đã tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và công an, thể hiện đầy đủ tầm cao và tính chất chiến lược của quan hệ giữa hai Đảng và hai nước.

Điều này đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới thế giới bên ngoài rằng Trung Quốc và Việt Nam đang hợp tác để bảo vệ an ninh hệ thống chính trị của hai nước, cùng nhau thúc đẩy phát triển và chấn hưng quốc gia, mang lại sự ổn định quý báu và nguồn năng lượng tích cực cho một thế giới đầy biến động.

Tổng Thư ký ACC cho biết hợp tác thực chất giữa hai nước đang ngày càng mở rộng và nâng cao về trình độ, với vai trò hỗ trợ ngày càng nổi bật trong nỗ lực hiện đại hóa của mỗi bên.

Kiên trì nguyên tắc cùng có lợi và hợp tác đôi bên cùng có lợi, hai bên đang đẩy mạnh hội nhập phát triển, đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức cao kỷ lục, vượt trên 290 tỷ USD, đồng thời tiếp tục mở ra hành lang đường bộ - đường biển phía Tây mới, tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Đông Dương.

Bên cạnh đó, hợp tác hiệu quả đã đạt được trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, kinh tế số và phát triển xanh, không ngừng củng cố nền tảng vật chất của Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung.

Ngoài ra, giao lưu nhân văn giữa hai nước diễn ra thường xuyên, các sự kiện tiêu biểu như Diễn đàn Nhân dân Việt Nam-Trung Quốc, Cuộc gặp gỡ hữu nghị Thanh niên và Liên hoan cư dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc…, đang phát triển mạnh mẽ. Một làn sóng quan tâm mới đến việc học tiếng Trung và du lịch Trung Quốc đang nổi lên, củng cố thêm nền tảng dư luận cho Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Chiều 16/4/2025, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Chương trình Giao lưu “Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới Lạng Sơn (Việt Nam)-Quảng Tây (Trung Quốc) nằm trong chuỗi Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9 năm 2025. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tổng Thư ký Sử Trung Tuấn cho rằng hiện nay, cả hai nước đang ở giai đoạn then chốt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai.

Do đó, đứng trước một khởi đầu lịch sử mới, ông Sử Trung Tuấn nhấn mạnh, hai bên cần chung tay đi theo con đường do các lãnh đạo cấp cao của hai Đảng và hai nước vạch ra, đóng góp mới cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội thế giới và sự tiến bộ của nhân loại.

Đồng thời, hai bên cần tăng cường tin cậy chiến lược lẫn nhau, duy trì các cuộc trao đổi cấp cao chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị, không ngừng nâng cao năng lực quản trị và cùng nhau tìm ra con đường xây dựng Đảng và chấn hưng đất nước.

Hai bên cần mở rộng hợp tác thiết thực, tăng cường hợp tác trong thương mại và đầu tư, cơ sở hạ tầng, khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, cảng thông minh, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như đổi mới công nghệ, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, hai bên cần tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức thành công các chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” và hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế…, để những trải nghiệm này trở nên thiết thực và dễ tiếp cận với người dân cơ sở của cả hai nước./.

