Thủ tướng: Quân khu 4 viết tiếp trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc đất nước

Chiều 18/4, tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Quân khu 4.

Phát biểu chúc mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc mảnh đất miền Trung và đất nước Việt Nam thân yêu.

Dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãnh Anh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào; các tướng lĩnh Quân đội và Quân khu 4 qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo thành tích của Quân khu, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, Chiến khu 4, tiền thân của Quân khu 4, được thành lập theo sắc lệnh ngày 15/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương và bạn bè quốc tế; các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng, dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo trong xây dựng, lập được nhiều chiến công xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã xây đắp nên những nét truyền thống vẻ vang của "Bộ đội Cụ Hồ," vừa mang trong mình những tinh hoa, khí phách của dân tộc vừa có những đặc trưng riêng của vùng đất và bản sắc con người Khu 4 anh hùng.

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng cao quý: 2 Huân chương Sao Vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập. Toàn Quân khu có 1.047 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; gần 16.000 mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Quân khu 4 được Nhà nước Lào 3 lần trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất. Đặc biệt, năm 2026, Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Những truyền thống vẻ vang được vun đắp trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là tài sản vô giá, là hành trang, tiền đề xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững tin tiến vào kỷ nguyên mới- Kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Quân khu 4, phát biểu chúc mừng tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, địa bàn Quân khu 4 có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự, quốc phòng, an ninh.

Theo Thủ tướng, đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt làm rạng danh đất nước; là không gian lịch sử, văn hóa, cách mạng đặc biệt của Tổ quốc; giàu truyền thống cách mạng, nơi hun đúc nên những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam trong gian khó, ý chí quật cường, bất khuất, lòng trung nghĩa và đức hy sinh to lớn; kiên trung với Đảng, sắt son với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong kháng chiến chống Pháp, Quân khu 4 là “căn cứ địa cách mạng vững chắc thứ hai của cả nước.”

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã phát huy truyền thống quê hương “Thanh-Nghệ-Tĩnh kiên cường,” “Bình-Trị-Thiên trung dũng,” cùng với nhân dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, phát động chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lâu dài; góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu,” kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Quân khu 4 là "tuyến đầu lửa đạn" của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cùng lúc thực hiện “bốn nhiệm vụ trên cả ba chiến trường.”

Trực tiếp đối đầu giữa ta và địch, trở thành chiến trường ác liệt, quân và dân Khu 4 đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng; vừa anh dũng chiến đấu giải phóng quê hương, bảo vệ thành quả cách mạng, vừa chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, góp phần to lớn vào Chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng Quân khu “tinh, gọn, mạnh”; tiên phong xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, lịch sử đã trao cho Quân khu 4 những thử thách đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng chính trong lửa đạn, quân và dân khu 4 đã tỏa sáng truyền thống của vùng đất anh hùng; bản lĩnh của những con người biến gian khổ thành ý chí, biến mất mát thành sức mạnh, biến đau thương thành hành động cách mạng.

Thay mặt, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đất nước ta đang bước vào một chặng đường mới, với thời cơ lớn nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có.

Phân tích tình hình, với những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc, cho Quân đội, trong đó có Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quân khu lần thứ XII.

Cùng với đó, làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách, giải pháp, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Quân khu 4 tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng huấn luyện, tác chiến hiện đại, chiến tranh công nghệ cao.

Coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Quân khu 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hiện đại hóa quân đội không chỉ là trang bị mới, mà còn là tư duy mới, cách tổ chức mới, phương pháp chỉ huy mới, năng lực thích ứng mới; chú trọng nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của lực lượng vũ trang Quân khu.

Quân khu phải xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, phương pháp công tác khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt Việt Nam - Lào; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Thủ tướng cho rằng, mỗi giai đoạn lịch sử, Quân khu 4 có trọng trách khác nhau, nhưng có một điều không thay đổi, đó là niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân vào bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức chiến đấu và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với truyền thống anh hùng, vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc mảnh đất miền Trung và đất nước Việt Nam thân yêu./.

Thủ tướng dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4 Chiều 18/4/2026, tại Nghệ An, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4.