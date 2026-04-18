Việt Nam - cầu nối giúp Argentina tiếp cận thị trường ASEAN và châu Á

Trong buổi làm việc giữa Đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Pablo Quirno tại thủ đô Buenos Aires ngày 17/4, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giúp quốc gia Nam Mỹ tiếp cận thị trường rộng lớn của ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh hợp tác kinh tế và thương mại là nền tảng của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina trên thế giới.

Kim ngạch thương mại song phương trong 2 tháng đầu năm nay đạt 714 triệu USD, trong đó Argentina đạt thặng dư 362 triệu USD.

Để thúc đẩy hơn nữa giao lưu kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, tháng 1 vừa qua, Việt Nam và Argentina đã hoàn thành vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Hiệp định quan trọng này dự kiến sẽ được ký kết vào cuối năm nay.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đánh giá cao việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi Việt Nam-Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PTA) tháng 12/2025, đồng thời cảm ơn vai trò tích cực cũng như sự hỗ trợ của Argentina trong việc hiện thực hóa bước tiến quan trọng này.

Khi được ký kết, thỏa thuận này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Là nước thành viên đóng vai trò quan trọng trong MERCOSUR, Argentina sẽ tiếp tục là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Nam Mỹ.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng khẳng định ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp và thương mại, hai nước đang chứng kiến một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn trong hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết Tập đoàn Công nghiệp Quân sự và Viễn thông Viettel đã xuất khẩu thành công 2 lô thiết bị viễn thông đầu tiên, bao gồm cáp quang và modem Internet, sang Argentina vào tháng 6/2025 và đầu tháng này.

Bên cạnh đó, triển khai Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, vệ tinh giữa hai nước ký năm 2023, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và Ủy ban vũ trụ quốc gia Argentina (CONAE) đã phối hợp triển khai thu nhận tín hiệu trong quá trình vận hành thử nghiệm thành công vệ tinh siêu nhỏ ATENA của Argentina tham gia sứ mệnh Artemis II của NASA ngày 2/4 vừa qua. Trạm mặt đất của VNSC tại Hòa Lạc (Hà Nội) đã hỗ trợ kỹ thuật cho vệ tinh ATENA do Argentina sản xuất.

Theo Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, là hai quốc gia ven biển có chung lợi ích trong việc đề cao và thực thi luật pháp quốc tế trên biển, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cũng như quản lý bền vững biển và đại dương, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn với Argentina tại các tổ chức và diễn đàn biển quốc tế, trên cơ sở đó Việt Nam đề nghị Argentina ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam cho vị trí Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026 - 2035.

Về phần mình, Bộ trưởng Pablo Quirno bày tỏ Argentina và các nước ASEAN ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích và quan tâm trong việc mở rộng quan hệ và hợp tác. Argentina đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng thế giới trong bối cảnh chiến tranh, xung đột và bất ổn ở châu Âu, Trung Đông.

Theo ông Quirno, trong lĩnh vực an ninh năng lượng và khai khoáng, Argentina đã trở thành một tác nhân quan trọng với vị trí chiến lược ở Nam Mỹ, có nguồn tài nguyên dồi dào, tiềm năng khai thác lớn.

Hiện Argentina đã xuất khẩu năng lượng và mức thặng dư năng lượng lớn tương đương thặng dư lương thực. Argentina mong muốn mở rộng hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt trong các dự án năng lượng và khai thác khoáng sản thiết yếu.

Ngoại trưởng Quirno cũng nhấn mạnh Argentina có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực hạt nhân dân sự và vũ trụ, do đó muốn mở rộng hợp tác với các nước ASEAN trong lĩnh vực này, đồng thời cho biết nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ quan tâm và đang xem xét nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Có mặt tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Fernando Brun đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần VIII Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Argentina tháng 10/2025, và nhấn mạnh Argentina mong muốn sớm thiết lập cơ chế hợp tác tương tự với các nước ASEAN khác.

Argentina sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy đàm phán PTA Việt Nam-MECOSUR sớm đạt kết quả trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Đại sứ Philippines Grace T. Cruz-Fabella - Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Buenos Aires - đã trao thư của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro, mời Bộ trưởng Pablo Quirno dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) tại Manila vào tháng 7 tới. Các Đại sứ ASEAN khác cũng phát biểu về quan hệ song phương với Argentina.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Pablo Quirno tiếp các Đại sứ ASEAN kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10/2025./.

