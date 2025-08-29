Chính trị

Học giả Argentina: Việt Nam là hình mẫu phát triển nhờ lấy con người làm trung tâm

Tiến sỹ Nadia Radulovich nhận định Việt Nam là hình mẫu phát triển bền vững khi kết hợp ý chí độc lập dân tộc với chiến lược xã hội “lấy con người làm trung tâm,” mang lại công bằng cho mọi người dân

Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Điện Biên) giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Điện Biên) giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng thiêng liêng của tự do dân tộc không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc tại khu vực Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới.

Đây là nhận định của Tiến sỹ quan hệ quốc tế Nadia Radulovich, Khoa Nghiên cứu phương Đông, Đại học Salvador (USAL) của Argentina.

Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9-2025), chuyên gia Radulovich đã đưa ra những đánh giá sâu sắc về ý nghĩa lịch sử, thành tựu phát triển và chính sách xã hội của Việt Nam.

Theo ông, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc tại khu vực Đông Nam Á cũng như trên toàn thế giới.

Thành viên của Hội đồng Quan hệ Quốc tế Argentina (CARI) này cho rằng dân tộc Việt Nam đã thể hiện sức mạnh và ý chí kiên cường qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Trong bối cảnh hậu chiến đầy khó khăn, Việt Nam đã tái cơ cấu kinh tế theo các kế hoạch 5 năm, trước khi tiến hành công cuộc Đổi mới năm 1986 và chuyển sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cải cách này đã tạo nên những bước chuyển mạnh mẽ. Công nghiệp tăng trưởng gần 14%/năm trong giai đoạn 1991-1995. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo, đạt phổ cập tiểu học và gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995.

Trong giai đoạn 1986-2024, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng từ 8 tỷ USD lên hơn 476 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người từ nhóm thu nhập thấp dưới 700 USD vào năm 1986 lên khoảng 4.500 USD hiện nay.

ttxvn-phu-tho-quan-doi-chung-suc-giup-dong-bao-xa-xuan-dai-phu-tho-xoa-nha-tam-nha-dot-nat.jpg
Lực lượng quân đội của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ chung sức giúp đồng bào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Xuân Đài. (Ảnh: Đào An/TXVN)

Tiến sỹ Radulovich đánh giá Việt Nam hiện là một cường quốc tầm trung ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, duy trì khéo léo thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc, tăng cường hợp tác an ninh với Ấn Độ, Nhật Bản và đóng vai trò trung gian trong những sự kiện quốc tế quan trọng như tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên ở Hà Nội năm 2019.

Đặc biệt, Tiến sỹ Radulovich nhấn mạnh chính sách phát triển lấy con người làm trung tâm là điểm nổi bật trong mô hình phát triển của Việt Nam.

Chính sách này hướng tới đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống, thể hiện rõ trong Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà rất ấn tượng với việc Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, kết hợp tiêu chí thu nhập với khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin.

Tiến sỹ Radulovich đồng thời đánh giá cao chủ trương mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước Việt Nam mới đây đó là miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Bà khẳng định đây là một bước tiến thể hiện rõ ưu tiên phát triển con người và bảo đảm cơ hội giáo dục bình đẳng cho mọi trẻ em ở Việt Nam.

Theo bà, hành trình của Việt Nam từ năm 1945 đến nay cho thấy sự kết hợp giữa ý chí độc lập dân tộc, cải cách kinh tế quyết đoán và cam kết phát triển con người, qua đó tạo nên vị thế ngày càng vững chắc trên trường quốc tế./.

Lấy người dân làm trung tâm, bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội cũng là quan điểm phát triển của Việt Nam được dư luận quốc tế đánh giá cao. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

