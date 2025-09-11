80 năm Quốc khánh: Đề cao những đóng góp quan trọng của Belarus và Chile

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại trụ sở Hội Hữu nghị và Quan hệ văn hóa Belarus với các nước, những người bạn Belarus phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus mới đây đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Hữu nghị Belarus-Việt Nam, Nhóm nghị sỹ Quốc hội đoàn kết với Việt Nam, Hội Hữu nghị Belarus-Việt Nam, các cựu chiến binh Belarus từng tham gia phục vụ tại Việt Nam, đông đảo sinh viên, học sinh Belarus, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Trung, cán bộ Đại sứ quán, Ban chấp hành Hội người Việt cùng đại diện cộng đồng người Việt tại thủ đô Minsk của Belarus.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã ôn lại chặng đường lịch sử đầy gian nan nhưng vô cùng vinh quang và tự hào của dân tộc Việt Nam trên con đường giành độc lập và thống nhất đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh ý chí kiên cường, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, thịnh vượng của nhân dân Việt Nam, tri ân sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong đó có đóng góp quan trọng của những người bạn Belarus.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Belarus sẽ không ngừng được đẩy mạnh, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bà Nina Ivanova, Chủ tịch Hội Hữu nghị và quan hệ văn hóa Belarus với các nước phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Quan hệ văn hóa Belarus với các nước, bà Nina Ivanova đã nêu bật ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn với bạn bè quốc tế nhân ngày Quốc khánh 2/9-ngày khai sinh ra đất nước Việt Nam độc lập.

Bà Ivanova nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Belarus-Việt Nam, chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Belarus-Việt Nam Nikolai Borisevich cũng phát biểu nhấn mạnh tình hữu nghị, gắn bó lịch sử giữa nhân dân hai nước, được lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục vun đắp và phát triển rất tích cực hiện nay. Ông Borisevich khẳng định Belarus đã, đang và mãi mãi là bạn của Việt Nam.

Các đại biểu từ Quốc hội, các cựu chiến binh từng tham gia phục vụ tại Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh mối liên hệ hữu nghị bền chặt, được thử thách qua bề dày lịch sử nhiều thập kỷ giữa Belarus và Việt Nam, nhắc lại kỷ niệm về cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, trong đó có sự tham gia của những người bạn Belarus.

Đội múa Cộng đồng người Việt tại Belarus với điệu múa "Vòng quanh Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều sinh viên, học sinh Belarus cũng đã lắng nghe với sự quan tâm sâu sắc về lịch sử phát triển của Việt Nam, cũng như tình hữu nghị Belarus-Việt Nam.

Tại buổi lễ, các bài ca, bài thơ của Belarus và Việt Nam đã được trình diễn cùng với những điệu múa dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, khán phòng nhiệt liệt hoan nghênh bài hát “Việt Nam thống nhất,” được Belarus sáng tác dành riêng cho Việt Nam, do dàn hợp xướng Polifonica trình bày và màn múa nón lá Việt Nam do đội văn nghệ nữ cộng đồng người Việt Nam tại Belarus biểu diễn trên nền giai điệu bài hát "Vòng quanh Việt Nam."

Trong giao lưu sau buổi lễ, nhiều cựu chiến binh Belarus đã đem đến nhiều kỷ vật, tư liệu quý giá để chia sẻ, giới thiệu với các bạn trẻ tham dự, để tiếp nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các cựu chiến binh từng phục vụ tại Việt Nam mang đến nhiều tư liệu quý về tình đoàn kết, hữu nghị Belarus - Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Cộng hòa Belarus, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus sẽ tổ chức chiêu đãi đối ngoại chính thức nhân dịp 80 năm Quốc khánh vào ngày 11/9 tới.

Tại Chile, Đại sứ quán Việt Nam tại nước này cũng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại thủ đô Santiago de Chile.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tham dự lễ kỷ niệm có quyền Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chile Rodrigo Olsen Olivares, Tổng Thư ký phụ trách chính sách đối ngoại, cùng các Đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và đông đảo bà con kiều bào.

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Olsen Olivares đã chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Ngoại trưởng Alberto Van Klaveren tới nhân dân và Chính phủ Việt Nam vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thời khắc trọng đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường đã điểm lại những mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam trong chặng đường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước suốt 8 thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn đổi mới.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường cho biết trong giai đoạn phát triển tới đây, Việt Nam đề ra mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, với việc triển khai phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế, chủ động hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Việt Cường bày tỏ cảm ơn chân thành những tình cảm và sự ủng hộ quý báu của nhân dân Chile đối với nhân dân Việt Nam và nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Chile là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc yêu chuộng hòa bình và công lý.

Tùy viên quốc phòng các nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Salvador Allende năm 1969 đã mở đầu cho tình hữu nghị gắn bó, được tiếp nối bằng việc Chile trở thành một trong những quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường khẳng định hơn nửa thế kỷ qua, mối quan hệ ấy không ngừng được củng cố. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Lương Cường tới Chile vào tháng 11/2024 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới với những thỏa thuận thiết thực trải rộng từ quốc phòng, văn hóa, nông nghiệp đến xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, doanh nghiệp và giới trẻ hai nước cùng kết nối và phát triển. Việt Nam và Chile sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cũng đã phát động Cuộc thi vẽ tranh kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile, một hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tăng cường giao lưu nhân dân và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước./.



