80 năm Quốc khánh: "Nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào tương lai"

Sáng 5/9 (theo giờ địa phương), tại quảng trường Tòa thị chính San Francisco (Mỹ), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Sự kiện có sự tham dự của đại diện chính quyền thành phố San Francisco, bà Penny Coulter - Trưởng bộ phận Lễ tân Thành phố, các Tổng Lãnh sự ASEAN, cộng đồng người Việt tại khu vực, cùng giới doanh nhân và bạn bè.

Đúng 11h30, trong tiếng quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được kéo lên tung bay kiêu hãnh trước Tòa Thị chính San Francisco.

Khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhiều kiều bào, gợi nhớ giây phút lịch sử tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Sự kiện trọng đại hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là dịp để tôn vinh những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua.

Việt Nam ngày nay là một quốc gia đang phát triển năng động, đóng vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ.”

Các đại biểu dự Lễ Thượng cờ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại San Francisco. (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cũng bày tỏ sự cảm ơn tới chính quyền và nhân dân thành phố San Francisco vì đã tạo điều kiện để buổi lễ diễn ra tại một địa điểm mang tính biểu tượng, khẳng định: “Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với thành phố San Francisco, bang California và Mỹ nói chung.”

Đại diện chính quyền San Francisco, bà Penny Coulter, phát biểu chúc mừng Quốc khánh lần thứ 80 của Việt Nam.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi trân trọng sự hiện diện và đóng góp của cộng đồng người Việt tại San Francisco và vùng Vịnh. Các bạn không chỉ làm giàu thêm bản sắc văn hóa đa dạng của thành phố, mà còn góp phần quan trọng vào sự thịnh vượng chung."

Bà Coulter khẳng định San Francisco luôn rộng mở với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu văn hóa.

Đặc biệt, bà nhấn mạnh sức lan tỏa của văn hóa ẩm thực Việt Nam: “Phở, nem, bánh mỳ - những món ăn này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống ẩm thực San Francisco, được người dân nơi đây yêu thích và tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế.”

Một điểm nhấn quan trọng của buổi lễ là sự ghi nhận đóng góp của cộng đồng người Việt tại San Francisco và khu vực vùng Vịnh.

Suốt nhiều thập kỷ qua, cộng đồng này không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là cầu nối tích cực giữa Việt Nam với San Francisco, bang California và toàn khu vực Tây nước Mỹ.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Cộng đồng người Việt tại San Francisco và vùng Vịnh là niềm tự hào của đất nước, là cầu nối sống động góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam-Mỹ đi vào chiều sâu.”

Các đại biểu dự Lễ Thượng cờ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại San Francisco. (Ảnh: TTXVN phát)

Buổi lễ cũng là dịp để nhắc lại hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước - từ công cuộc Đổi mới năm 1986 đến tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện.

Những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, cùng vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã được các đại biểu tham dự ghi nhận và đánh giá cao.

Kết thúc buổi lễ, trong ánh nắng đầu Thu San Francisco, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước Tòa Thị chính như một lời khẳng định: Hành trình 80 năm qua là nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào tương lai với khát vọng hòa bình, thịnh vượng và hội nhập toàn cầu.

Hào khí Ba Đình vang vọng tại Caracas

Trong không khí trang trọng và thấm đẫm tình hữu nghị, tối 4/9 theo giờ Nam Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự buổi lễ tại Thủ đô Caracas có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền Tania Díaz, Tổng Thanh tra nhân dân Alfredo José Ruiz, Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil Pinto, đại diện lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ban, ngành, các chính đảng trong liên minh cầm quyền cùng các phái đoàn ngoại giao tại Venezuela.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ ôn lại thời khắc lịch sử 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đại sứ nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn thử thách, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, thống nhất đất nước và tiến hành công cuộc đổi mới.

Sau gần 40 năm đổi mới và 56 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng và hùng cường.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân Venezuela trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đồng thời bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định ở hai khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Thay mặt Chính phủ Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil Pinto đã trân trọng chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng thống Nicolás Maduro và lãnh đạo đảng PSUV tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Yván nhấn mạnh trong những thời khắc thiêng liêng này, nhân dân Venezuela cùng nhân dân Việt Nam và các lực lượng tiến bộ trên thế giới thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người suốt đời đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc và vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, chính tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Venezuela.

Ngày 4/9, trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro giới thiệu tới công chúng Venezuela và Mỹ Latinh tác phẩm “Chiến đấu trong vòng vây,” phiên bản tiếng Tây Ban Nha, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng lúc đó, trên sóng truyền hình của Đài Truyền hình Trung ương Venezuela (VTV), Tổng thống Nicolás Maduro ca ngợi Cách mạng Tháng Tám và thắng lợi lịch sử ngày 2/9/1945, đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào giải phóng dân tộc.

Trên chương trình được phát sóng trực tiếp, Tổng thống Maduro cũng giới thiệu tới công chúng Venezuela và Mỹ Latinh tác phẩm “Chiến đấu trong vòng vây” phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định cuốn sách là minh chứng sống động về bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong những năm tháng hào hùng của các cuộc chiến tranh vệ quốc.

Nhân dịp này, truyền thông Venezuela cũng đồng loạt đưa tin đậm nét về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua.

Trong khi đó, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình lớn như VTV, Venevisión, Globovisión, RNV, Mundial hay Oyeven… đều khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc tế./.

