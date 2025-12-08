Tấm lòng của kiều bào với biển đảo Việt Nam

Ngày 8/12, tại phường Bắc Cam Ranh, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã tới thăm và làm việc với Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Tại đây, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa, trị giá 250 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ xúc động và trân trọng tình cảm của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đặc biệt là các thành viên Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa, luôn hướng về biển đảo quê hương bằng những hành động thiết thực.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Kim Hoa cho biết, ý tưởng xây dựng vườn rau xanh của Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan được hình thành sau chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK I.

Sau tháng 4/2025, đoàn kiều bào Ba Lan đã chủ động đề xuất và vận động cộng đồng quyên góp để hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường tự chủ lương thực tại các đảo ở Trường Sa. Đây không chỉ là đóng góp vật chất mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết dân tộc và tấm lòng của kiều bào với tiền tuyến biển đảo.

Bà Cao Hồng Vinh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan thay mặt cộng đồng kiều bào tại Ba Lan gửi tặng dự án "Vườn rau xanh" ý nghĩa đến Trường Sa và khẳng định: “Chúng tôi - những người con xa Tổ quốc, luôn mang trong tim hình ảnh thiêng liêng của biển đảo quê hương.

Sau những chuyến thăm Trường Sa, chúng tôi càng hiểu rõ sự gian khó và ý chí kiên cường của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Việc ủng hộ vườn rau xanh không chỉ nhằm cải thiện đời sống, mà còn gửi gắm mong muốn được đồng hành lâu dài với Trường Sa. Trường Sa luôn trong trái tim kiều bào tại Ba Lan.”

Vườn rau đầu tiên của Dự án sẽ triển khai tại đảo Trường Sa. Dự kiến khánh thành nhân dịp đoàn kiều bào thăm Trường Sa vào năm 2026. Thời gian tới, cộng đồng người Việt tại Ba Lan luôn sẵn sàng tiếp tục đồng hành trong các sáng kiến hướng về biển đảo, coi đó là trách nhiệm thiêng liêng của người Việt xa quê.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan tặng học bổng cho học sinh ở Trường Tiểu học căn cứ Cam Ranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Thượng tá Nguyễn Văn Tạo, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phát biểu tại buổi lễ cảm ơn tình cảm của kiều bào Ba Lan nói riêng và cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung.

Thượng tá Nguyễn Văn Tạo cho biết thêm: Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài thời gian qua đã góp phần tạo động lực lớn giúp các đơn vị quân đội càng thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Dự án "Vườn rau xanh" không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của “hậu phương xa” luôn hướng về “tiền tuyến biển đảo.”

Các đơn vị tiếp nhận vườn rau xanh của Dự án, cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, bảo đảm triển khai hiệu quả, để những vườn rau kiều bào gửi gắm sớm xanh tốt trên đảo.

Dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan và Ban liên lạc người Việt châu Âu “Vì biển, đảo Việt Nam” đã dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma; đến thăm, tặng quà cho trường Mầm non, Tiểu học căn cứ quân sự Cam Ranh và tặng 26 suất học bổng cho học sinh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc./.

Hải trình ý nghĩa đưa kiều bào ra thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 Hơn 60 kiều bào và đại biểu trên “Chuyến tàu Đại đoàn kết” đã trải qua hải trình ý nghĩa khi ra thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.