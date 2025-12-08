Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới: Suy yếu thành một vùng áp thấp

Chiều 8/12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông đảo Palaoan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ 10-15 km/h, suy yếu và tan dần.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.

Thông tin về gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển của Biển Đông tiếp tục được cập nhật trong các bản tin gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển trên webside của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ: https://www.nchmf.gov.vn

Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này./.

