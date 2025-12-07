Bắc Bộ rét về đêm và sáng, Trung-Nam Bộ mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm ngày 7/12, áp thấp trên biển Đông ở vào khoảng 12,1 độ Bắc-125,4 độ Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10 km/h.

Dự báo, sáng sớm ngày 8/12, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, khoảng 15 km/h ở vào khoảng 11,7 độ Bắc -122 độ Đông; trên khu vực miền Trung Philippines có cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có thể gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên biển, cả ngày và đêm 7/12, tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông cấp 6; từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng cao 4,0-6,0m.

Phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, từ chiều 7/12 có gió hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, từ chiều 7/12, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2,0-4,0m.

Từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.Sóng cao 3,0-5,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 7/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 7/12, thời tiết ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, mưa nhỏ và rét về đêm và sáng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước diễn biến như sau:

Khu vực thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, riêng miền Đông 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.

Các địa phương miền Trung khẩn trương ứng phó mưa lũ lớn ngày 3-4/12 Các tỉnh, thành triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy.