Gia Lai: Phát hiện dấu hiệu khai thác cát trái phép trên lòng hồ thủy điện Ia Ly

Ngày 24/3, Ủy ban Nhân dân xã Ia Ly, Gia Lai cho biết, qua kiểm tra thực địa tại khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly, lực lượng chức năng phát hiện một bãi tập kết khoảng 100m3 cát cùng đường ống nối từ bãi xuống mép hồ thủy điện.

Đáng chú ý, khu vực này từng nhiều lần bị kiểm tra, xử lý liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép, song vi phạm vẫn có dấu hiệu tái diễn.

Những ngày gần đây, tại khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly, đoạn tiếp giáp tổ 3, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai xuất hiện dấu hiệu khai thác, tập kết cát xây dựng thông thường không đúng quy định.

Theo phản ánh của người dân địa phương, hoạt động này diễn ra chủ yếu từ chiều tối đến khuya. Tàu di chuyển trên lòng hồ để hút cát, khi đầy khoang sẽ báo cho xe tải đến sát mép hồ để bơm cát trực tiếp lên xe, sau đó vận chuyển theo đường vòng qua làng Bloi đến một điểm tập kết khác.

Việc hút, bơm và vận chuyển cát được thực hiện khá khép kín nhằm tránh bị phát hiện.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, xuất hiện nhiều dấu hiệu của hoạt động hút, tập kết cát trên lòng hồ. Cụ thể, trên mặt hồ có tàu neo đậu; bãi chứa ven hồ có máy múc, các ống hút nối từ mép nước lên bờ cùng nhiều đống cát đã được bơm lên bãi.

Ở khu vực tiếp giáp mép hồ, nơi xe tải vào nhận cát từ tàu, mặt đất còn hằn nhiều vệt bánh xe mới.

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương cho thấy, phản ánh của người dân là có cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Ly Rơ Châm Tâm cho biết, qua phản ánh của người dân, địa phương đã nắm thông tin về hoạt động khai thác, tập kết cát không đúng quy định và đã cử lực lượng xác minh.

Cụ thể, ngày 22/3, địa phương ghi nhận có tàu hút cát vào khoảng 17 giờ 30 phút, sau đó đổ cát lên bãi tập kết tại khu vực tiếp giáp lòng hồ thuộc tổ 3, xã Ia Ly.

Hiện trường bãi tập kết ven hồ thủy điện Ia Ly, đoạn tiếp giáp tổ 3, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Đến chiều 23/3, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân xã Ia Ly kiểm tra thực địa, phát hiện một điểm tập kết cát với khối lượng khoảng 100m3, tại hiện trường còn có một ống nhựa màu đen nối từ bãi cát xuống mép nước hồ.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận hiện trường, phối hợp quản lý, bảo vệ khối lượng cát để tiếp tục xác minh, xử lý.

Ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Ly cho biết, địa phương sẽ tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ nguồn gốc số cát tập kết để xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tránh tình trạng khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Đáng chú ý, từ năm 2011, nơi đây từng xảy ra tình trạng lợi dụng nạo vét lòng hồ để khai thác cát trái phép và đã bị chính quyền, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Song, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn ở mức độ tinh vi hơn, chủ yếu vào chiều tối và nửa đêm, lợi dụng địa hình lòng hồ rộng, khu vực giáp ranh phức tạp để né tránh kiểm tra./.

